Kneževiću tri godine robije za davljenje banjalučke dispečerke kablom

​BANJALUKA - Vrhovni sud RS pravosnažno je osudio Dejana Kneževića (30) iz Prijedora na tri godine zatvora za pokušaj ubistva Aleksandre Perović, dispečerke "Banjalučkog taksija", koju je davio kablom od telefona.

Naime, Vrhovni sud RS je potvrdio prvostepenu presudu Okružnog suda Banjaluke, jer je vijeće odbilo kao neosnovane žalbe odbrane i tužilaštva.

Prema ranijoj presudi banjalučkog suda Knežević je dispečerku napao 2. decembra 2017. godine, nakon što mu je putem telefona, kada je pozvao taksi službu, rekla da nema slobodnih vozila, jer se njegov broj nalazio u tabeli "nepoželjni" kao mušterije koja često zove kada je pijana.

Nakon toga ponovo je pozvao dispečerku, a zatim otišao u kancelariju i napao je tako što ju je uhvatio za ruke, a zatim uzeo slušalicu telefona, koji je bio na stolu, te joj kabl omotao oko vrata i počeo da ga zateže.

Tom prilikom dispečerku je slušalicom udarao u potiljak i pretukao je, nakon čega je pala i počela gubiti svijest. Međutim, nastavio je da je udara. On je pobjegao, a dispečerku je pronašao kolega.

Knežević je ranije u sudnici tokom svog svjedočenja istakao da nije želio da ubije Perovićevu i naglasio da joj nije omotao kabl oko vrata i davio je, kako je bilo navedeno u optužnici.

Tada je ispričao pred sudom da je kobnog dana otišao u njenu kancelariju da traži izvinjenje jer mu je opsovala majku, ali da ga je napala pa ju je ošamario.

"Pozvao sam taksi iz kafića i javila mi se žena, koja mi je rekla da za mene nema taksija, histerisala je i opsovala mi mater. Objasnio sam joj da mi je majka teško bolesna i da me povrijedilo psovanje te tražio da mi se izvini. Rekla je 'Je.. mi se za to'", ispričao je ranije Knežević.

Dodao je da je pozvao drugi taksi i otišao do "Banjalučkog taksija" da traži izvinjenje od dispečerke.

"Počela je da histeriše i vrijeđa me. Uhvatio sam je za ramena i rekao: 'Ženo, smiri se, samo se izvini'. Udarila me slušalicom u glavu i tad sam je ošamario i izašao. Nisam se zadržao minut do dva. Pogrešno sam postupio i izvinjavam se. Nisam htio nikog da ubijem", rekao je ranije Knežević u sudnici.

Perovićeva je u napadu zadobila lakše povrede, a vještačenjem je ranije utvrđeno da je na vratu imala tragove nagnječenja koji su mogli nastati od kabla.

Žrtva je tokom svjedočenja pojasnila da se broj optuženog nalazio u tabeli "nepoželjni", gdje su upisane mušterije koje često pijane zovu taksi ili zbog istovremenog zvanja više službi.