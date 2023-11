Ko je kriv za bjekstvo osuđenog pedofila u Hrvatsku?

BANJALUKA - Kako je osuđeni pedofil Ivica Mišković (65) iz Kaknja uspio pobjeći u Hrvatsku i da li je zakazala neka od naših institucija, pitanje je kojim je već danima zaokupljena domaća javnost, a pogotovo je intrigantan sam njegov prelazak u susjednu zemlju.

On je, podsjetimo, pobjegao 7. novembra iz Osnovnog suda u Banjaluci, nakon što je zbog četiri obljube nad djevojčicom osuđen na ukupno četiri godine robije, a ovaj sud je sutradan donio naredbu o raspisivanju potjernice.

Sada je kasno - Mišković se već domogao Hrvatske i pitanje je hoće li ga stići kazna, ali se, istovremeno, postavlja pitanje da li bi ga neko prepoznao i prijavio policiji da je reakacija nadležnih bila ekspresna, odnosno da je, čim se domogao slobode, objavljena njegova najnovija fotografija i zvanična informacija da se za njim traga.

Zasad nije poznato ni da li se snašao i u Hrvatsku prešao preko nekog graničnog prelaza, ili je pronašao ilegalnu rutu, te preplivao Unu ili Savu, mada je upitan takav scenario, budući da ima problem s koljenom i vještački kuk. Ili, možda ga je, opet, neko prevezao čamcem. Ni tu mogućnost još niko ne isključuje.

Novinar Nikola Morača podsjeća da je Mišković u samo dvije godine uspio dva puta prevariti kompletan tužilačko-sudsko-policijski sistem u Srpskoj. Prvi put je to, dodaje, bilo kada je Mišković pobjegao shvativši da će zbog onog što je uradio biti uhapšen u februaru 2021. godine.

"Prema riječima majke djevojčice koja je bila žrtva ovog predatora, dok je naša policija u kritično vrijeme obavještavala prelaz u Gradišci, Mišković je svojim automobilom, sa registarskim oznakama Hrvatske, bez problema prešao oko 160 kilometara do Bihaća i prešao granicu sa Hrvatskom. To je dakle bio prvi put. Drugi put Mišković je pobjegao 7. novembra ove godine. Niko, izuzev medija, nije informisao javnost o njegovom bijegu. Nisu bile organizovane akcije poput 'prstena' i sličnih koje se provode kada se traga za izvršiocima krivičnih djela", kaže on.

Morača dodaje da nam je ovo otkrilo da postoji ozbiljan šum između sudske i obične policije.

"To vidimo i u danima koji su uslijedili nakon bjekstva, kada su uglavnom izjave bile u pravcu 'mi nismo odgovorni, zna se ko je'. Halo, ljudi, mi vas sve plaćamo da radite svoj posao, a ne da prebacujete odgovornost, što činite kada god je neka slična situacija u pitanju", ističe Morača u izjavi za "Nezavisne novine".

Previše se toga, dodaje, poklopilo u ovom slučaju da bi čovjek rekao kako je sve puka slučajnost. Ovo je, dodaje Morača, samo slika i prilika kompletnog sistema u kojem caruje na prvom mjestu korupcija, pa onda nepotizam.

"Ako je sve u slučaju bjekstva Miškovića bilo slučajno, onda mi govorimo o ljudima koji apsolutno ne bi smjeli raditi posao koji rade u policijskim službama, bilo sudskim, bilo ovim standardnim agencijama. Ako govorimo da je Mišković imao logističku pomoć, onda je sigurno neko bio plaćen iznutra. Da li će istraga utvrditi još nešto izuzev suspenzije dvojice sudskih policajaca koji su napravili katastrofalan propust koji je omogućio bjekstvo, ne vjerujem", poručuje Morača.

Iz Sudske policije Republike Srpske rekli su juče za "Nezavisne novine" da je Mišković 7. novembra oko 14.30 pobjegao iz prostorija Osnovnog suda u Banjaluci.

"Nakon toga je obaviještena dežurna služba Okružnog centra Sudske policije Banjaluka, koji su odmah po zaprimljenoj prijavi putem telefona obavijestili Policijsku upravu Banjaluka, Graničnu policiju Gradiška kao i Policijsku stanicu Kakanj, koji su zajedno sa Sudskom policijom preduzeli opsežne mjere iz svojih nadležnosti u cilju pronalaska Miškovića. Istog dana upućena je pismena prijava Osnovnom sudu u Banjaluci kako bi donio naredbu za raspisivanje potjernice za Miškovićem, a kako bi u potragu za njim bile uključene sve nadležne institucije, što je Sud i učinio naredbom za izdavanje potjernice 8. novembra", navode iz Sudske policije Republike Srpske za "Nezavisne novine".

Oni tvrde da je za Miškovićem postojala i postoji raspisana međunarodna potjernica, i samim tim je svakako postojao osnov da on bude uhapšen.

"A svakako je i naše obavještenje MUP-u RS dalo osnov za hapšenje", navode iz Sudske policije Republike Srpske.

Iz Osnovnog suda u Banjaluci, odakle je Mišković pobjegao, juče su nam takođe rekli da je međunarodna potjernica po kojoj je on prvobitno nakon prvog bijega uhapšen ostala na snazi iako je on bio u pritvoru.

"Kako je na snazi bila međunarodna potjernica, na osnovu nje su sve policijske agencije imale osnova da imenovanog uhapse", rečeno je za "Nezavisne novine" iz Osnovnog suda u Banjaluci.

U MUP-u Srpske nam je rečeno da je Policijskoj upravi Banjaluka, 7. novembra oko 14.45 prijavljeno da je ovaj muškarac iz Kaknja u toku sudskog procesa iskočio kroz prozor sudnice Osnovnog suda Banjaluka, te se udaljio u nepoznatom pravcu.

"Od momenta prijave pripadnici MUP-a Republike Srpske su veoma aktivno radili na lociranju tog lica od samog njegovog bjekstva, te je on u saradnji sa policijskim službenicima MUP-a Hrvatske lociran u Hrvatskoj", kažu za "Nezavisne novine" iz MUP-a Srpske.

Kako dodaju, o tome su obaviještene nadležne institucije u Srpskoj, koje će preduzimati dalje mjere i radnje u skladu sa međunarodnim sporazumima jer se radi o licu koje je hrvatski državljanin.

"Istragu o bjekstvu navedenog lica vodi Uprava kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske", navode iz MUP-a te dodaju da fotografiju bjegunca nisu objavljivali jer je bila u medijima pola sata nakon njegovog bjekstva.

Mišković je sada u Hrvatskoj. Zanimljivo, Ministarstvo pravde BiH navelo je da uopšte nisu primili zahtjev nadležne pravosudne institucije u BiH za pružanje međunarodne pravne pomoći u vezi sa slučajem bjekstva Miškovića u Hrvatsku.

Iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, kao ni iz Granične policije BiH, odgovore nismo dobili.

Slobodno šeta Zagrebom

Ivica Mišković, kako je saopštila zagrebačka policija, lociran je na području Zagreba, ali nije uhapšen i sada slobodno šeta glavnim gradom Hrvatske.

Javljaju to tamošnji mediji, te dodaju da je šetao i ulicom u kojoj se nalazi dječji vrtić.

Iz zagrebačke policije su prije nekoliko dana naveli da nije bilo osnova za njegovo dalje zadržavanje, odnosno hapšenje s obzirom na to da je i hrvatski državljanin.

"Prema odredbama Ustava Hrvatske, hrvatski državljanin ne može biti izručen drugoj državi, osim kad se mora izvršiti odluka o izručenju ili predaji, donesena u skladu s međunarodnim ugovorom ili pravnom stečevinom Evropske unije. Taj uslov za navedenu osobu nije bio ispunjen", rekli su iz zagrebačke policije.

