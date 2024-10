Ko je pjevačica uhapšena zbog skrivanja škaljarca (FOTO)

Pjevačica Verena Cerovina iz Sarajeva uhapšena je zbog sumnje da je pomagala u skrivanju nedavno uhapšenog člana tzv. škaljarskog klana Ognjena Orašanina, za kojim je bila raspisana Interpol potjernica.

Ona je sa još jednim osumnjičenim uhapšena u akciji Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske i PU Istočno Sarajevo. Pjevačica se tereti za krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa pomaganjem počiniocu krivičnog djela.

Verena je doživjela tragediju kada je 2020. u saobraćajnoj nesreći izgubila rođenu sestru Dajanu. Ona je poginula na putu Trebinje - Herceg Novi u mjestu Obodina, i to na rođendan Vereninog sina.

Pejvačica je teško podnijela sestrinu smrt, a na svom Instagramu svojevremeno je podijelila zajedničku fotografiju, uz koju je ostavila emotivnu poruku: "Sama sam i hvata me strah, a s neba beli će prah sakriti tragove sve da ne nađem te..."

Ona je otvoreno govorila o tragediji, te je istakla da bol za Dajanom ne jenjava...

“Taj dan je izgledao tako da sam se smijala iz sveg glasa, jer nisam mogla da povjerujem da se to zaista desilo. Kada su svi iz porodice počeli da zovu i plaču na telefon, sve sam manje vjerovala da je to istina. Sama sam ubjeđivala roditelje da ću čim dođem u Trebinje sve da riješim kao i uvijek, pa i to i da to nije istina. Jer kroz život sam navikla da se sve riješi, pa sam mislila da i to mogu. Toliko nisam vjerovala da sam svoju sestru zvala od Sarajeva do Trebinja na telefon u nadi da će se javiti. Poginula je na peti rođendan moga sina. Od ogromne sreće do prevelike doživotne tuge. Da volim i mrzim najviše na svijetu taj datum”, rekla je ona prije nekoliko godina za Blic.

Inače, pjevačica je 2017. godine prijavila policiji sarajevskog biznismena Mirzu M. za otmicu djeteta. Mirza je zapravo oteo svoje dijete, koje je nakon što se razišao sa Verenom nastavilo život sa majkom. Dvije godine prije toga Mirza je osuđen na godinu i deset mjeseci zatvora zbog nasilja u porodici koje je počinio nad Verenom Cerovinom. On je Verenu u maju 2015. godine fizički napao u stanu u kojem su živjeli i nanio joj lakše tjelesne povrede.

Ona je svojevremeno napravila pauzu u karijeri u trajanju od šest godina.

Za skrivanje kog škaljarca se sumnjiči

Orašanin je početkom septembra uhapšen na osnovu međunarodne potjernice koja je za njim raspisana nakon što je u decembru 2022. godine izbjegao hapšenje u akciji MUP-a Republike Srpske i Tužilaštva BiH. Osumnjičen je da je od 26. novembra 2020. do 22. januara 2022. godine kao organizator grupe, kojoj je pristupilo više osoba, počinio krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge.

”Osnovana sumnja proizilazi iz analize sadržaja ostvarenih komunikacijom putem ”Skaj” aplikacije iz koje se vidi da je Orašanin, zajedno sa članovima grupe, u više navrata organizovao trgovinu opojnom drogom kokain iz Belgije i da ju je prodavao na teritoriji BiH i Hrvatske”, navelo je Tužilaštvo BiH u prijedlogu za pritvor, prenosi Kurir.

