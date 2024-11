Ko su djeca Miodraga Kostića: Kćerka se tajno udala

Osnivač i predsjednik MK grupe, Miodrag Kostić Kole, preminuo je danas, 13. novembra 2024. godine, nakon duge i teške bolesti.

Iza njega je ostalo poslovno carstvo i troje djece: kćerke Dajana i Anđela i sin Aleksandar, kao i četvoro unučadi.

Kostić je bio oženjen kreatorkom Marijanom Mateus, i u braku su bili devet godina, od 1990. do 1999. godine. Nakon razvoda, kćerke su s majkom napustile Srbiju, dok je sin ostao sa ocem.

Dajana (32) je studirala i završila prestižnu školu "Le Rosey" u Švajcarskoj, koju su pohađali članovi kraljevskih porodica i uglednih ličnosti. Upravo tu je upoznala supruga Damira Ahmetova, sina ukrajinskog oligarha Rinata Ahmetova. Ubrzo su se oboje preselili u London, gdje su nastavili studije, pa je Dajana završila menadžment, a Damir finansije.

Tajno su se vjenčali 2016. godine, a svadba je organizovana u Londonu, u hotelu "Dorčester".

Kako su srpski mediji tada izvijestili, mladenci su odsjeli u najskupljem apartmanu s pogledom na Hajd park, a cijena za noć tada je bila 6.000 funti (7.200 evra). Navodno su se upoznali zahvaljujući saradnji njihovih očeva: Kostić i Ahmetov su imali bliske poslovne kontakte.

Ahmetov stariji, prema medijima, posjeduje finansijsku i industrijsku holding-kompaniju koja uspješno posluje dvije decenije, s više od sto firmi iz oblasti energetike, bankarstva, osiguranja, telekomunikacija i nekretnina. U to vrijeme bio je i vlasnik nekoliko rudnika, banke, fudbalskog kluba "Šahtjor"...

Navodno, Dajana i Damir žive u penthausu sa 15 soba koji vrijedi 220 miliona dolara.

Za razliku od Kostića i njegove bivše supruge Marijane, koji gotovo nikad nisu pričali o nasljednicima (Kole je pravio izuzetak jedino kada je riječ o sinu i njegovim poslovnim uspjesima), Ahmetov je rado otkrivao detalje iz života svoje djece.

Tako je jednom prilikom za švajcarski magazin "Le Temps" govorio o Damiru, tada 34-godišnjaku, pa i o Almiru, onda 25-godišnjaku.

Obojica su se školovala u Švajcarskoj. Stariji sin u toj zemlji živi s porodicom i posjeduje dva imanja. Kako je Ahmetov otkrio, Damir je suprugu upoznao u Švajcarskoj, dok su oboje bili u elitnom internatu. Poslije studija preselili su se u Englesku, gdje su se vjenčali i dobili kćerku. Izgleda da je djevojčica u međuvremenu dobila društvo za igru.

"Moji sinovi rođeni su u Donjecku, ali su studirali u Švajcarskoj. Tamo je Damir sreo Dajanu i danas žive u toj zemlji sa djecom, mojim unucima. Često ih posjećujem", rekao je Ahmetov i na osnovu toga se moglo zaključiti da je Dajana rodila i drugo dijete, odnosno da je Kostić imao dvoje unučadi, unuku i unuka.

Naime, intervju je preveo jedan ruski sajt i naveo da ima unuke, što aludira na to da je Koletova Dajana poslije kćerke rodila sina. Međutim, zvaničnih informacija o novom članu porodice Ahmetov i dalje nema.

Sin Aleksandar (30) uspješan je poslovni čovjek i, kako se može vidjeti na zvaničnoj stranici MK grupe, diplomirao je ekonomiju na Royal Holloway Univerzitetu u Londonu. Aleksandar je već šest godina potpredsjednik "MK Group", koju je osnovao njegov otac prije tačno 40 godina. Oženjen je i otac je dvoje djece.

"Jeste teret biti sin oca koji ima briljantan um. Teško je prihvatiti da nikad nećeš biti bolji od njega. Ali, s druge strane, njegov put je bio teži od mog. Njemu je bilo teže da sve to stekne. Imao sam spartansko vaspitanje, prošao sam sva radna mesta u firmi - od fizičkih do menadžerskih poslova. 'Ne računaj na to da ćeš da trošiš moje bogatstvo' - taj film nećeš da gledaš", tako je Aleksandar nedavno odgovorio na pitanje Milana Ćulibrka: "Da li je teško graditi karijeru u biznisu pored izrazito uspješnog oca, kao što je Modrag Kostić".

Najmlađe Koletovo dijete, Anđela Kostić, rođena je 1997. godine na Floridi, i o njoj se najmanje zna. Prema nekim izvorima, živi na relaciji Srbija-London-Amerika, gdje je završila Akademiju dramskih umjetnosti, prenosi B92.

