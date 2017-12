Kod Doboja pronađen kostur bez glave?

DOBOJ - Slučajni prolaznici pronašli su 26. novembra kostur s odvojenom glavom za koji se vjeruje da pripada Mariji Knežević (32) iz hrvatskog povratničkog naselja Tramošnica Gornja, a koja je nestala još prošle godine.

Kada Topčagić, njeni zet i kćerka Mirza i Amela Kamberović u devastiranoj i u korov potpuno zarasloj kući naišli su na ljudski skelet, za koji se sumnja da pripada nestaloj djevojci, prenosi "Avaz".

U slučaj su se odmah uključili pripadnici Odjela kriminalističke policije Policijske uprave Doboj i Okružno javno tužilaštvo u Doboju, koji provode intenzivne provjere na terenu da bi se utvrdile sve činjenice.

"Moj zet je, dok smo prolazili pored napuštene kuće, ušao u nju zbog fizioloških potreba. Istrčao je i panično povikao: 'Ljudi, u kući je leš!' Kada smo i mi došle do kuće, provlačeći se kroz šiblje, ispred ulaza u kuću ugledali smo ljudsku glavu. U kući je bio truli leš. Jedna cipela joj je bila na nozi, a druga u uglu sobe. Do leša je bio veliki nož, a do noža veliki pramen kose", ispričala je Kada.

Njena kćerka Amela zbog užasa koji je vidjela danima ne jede i ne spava.

Marija je nestala u novembru prošle godine. Roditeljima se porukom zadnji put javila 30. novembra 2016.

"Godinu iščekivanja, godinu suza i godinu neizvjesnosti... Tada mi je poslala poruku da joj je mobitel u kvaru i da se, dok ga ne popravi, neće moći javljati. To je bila njena posljednja poruka. Mi u ponedjeljak idemo dati krv za DNK. Tijelo još nismo vidjeli. Želimo da se ovo sve već jednom završi, mi smo na izmaku snage i živaca", priča očajna majka Danica.

"Marija je bila lijepa, vesele naravi i čuvala je baku Jelicu. Kad je baka otišla u bolnicu, Marija je nestala. Nikome u selu nije jasno otkud kosti Marije u napuštenoj kući, koja je od bake Jelice udaljena svega nekoliko metara. Interesantno je da niko od ljudi koji su je tražili nije zavirio u tu napuštenu kuću", priča komšinica Jela Kamenjašević.

U međuvremenu su se u Tramošnici pojavile razne priče o uzroku smrti ove djevojke, od toga da je bila u zabranjenoj vezi s muškarcem, do toga da se otrovala, pa do toga da je zvjerski ubijena.

(Index.hr)