Kod Tešnja napadnute časne sestre

TEŠANJ - Direktor "BH Caritasa"”, monsinjor Tomo Knežević juče je Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona prijavio napad na časne sestre riječkog "Caritasa", koji se, prema njegovim riječima, dogodio u ponedjeljak, 22. oktobra, u 14 sati na magistralnom putu M-17 Doboj - Sarajevo, na potezu od Tešnja do Maglaja.

"Na automobil kojim je upravljala direktorica riječkog 'Caritasa' nepoznate osobe bacile se veliki tvrdi predmet, a onda su im dvojica 30-godišnjaka zapriječila put. Izašli su iz svog automobila i nasilno pokušali otvoriti vrata automobila s časnim sestrama, uz glasne i nasilne povike da su im one razbile retrovizor. Kad su vidjeli da se u autu nalaze časne sestre, nasilnici su pobjegli. Časne sestre spasila je prisebnost, jer su na vrijeme zaključale sva vrata svog automobila", navodi se u saopštenju.

Časne sestre nisu smjele da prijave slučaj istog dana policiji Tešnja ili Maglaja, bojeći se za svoju sigurnost na putu do Sarajeva, prenosi "Avaz.ba".

"Slučaj koji ih je šokirao časne sestre ispričale su meni s danom zakašnjenja. Poslije toga sam gostovao na jednoj TV emisiji u Sarajevu i ispričao o napadu na časne sestre, ali to našoj policiji nije bilo dovoljno da se zainteresira za napad, a i ostalih reakcija nema. To me iznenađuje i boli", rekao je monsinjor Knežević.

Iz "Caritasa" navode da očekuju da će policija preduzeti sve potrebne korake kako bi se na pomenutoj saobraćajnici osigurala bezbjednost građana.