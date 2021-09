Komisija utvrdila: Avion prije polijetanja verglao pet minuta

PRIJEDOR - Uprkos zabrani, auto-benzin je korišten za pogon aviona Aero-kluba Prijedor, kojem je 22. juna prošle godine djelimično otkazao motor, nakon čega je otkačio jedrilicu koju je vukao, a ona se spustila u baštu među kukuruze, pri čemu je povrijeđen putnik koji je u njoj sjedio, dok je njen pilot prošao bez povreda.

Zanimljivo je da je prije tog polijetanja pilot pokušavao da upali motor aviona tako što je verglao oko pet minuta, ali mu to nije polazilo za rukom sve dok mu nije pomogao drugi pilot.

Sve to se može zaključiti iz izvještaja Komisije za sprovođenje istrage uzroka vazduhoplovne nezgode, koja se dogodila na aerodromu "Urije" u Prijedoru. Komisija je utvrdila da je za avion korišten auto-benzin.

"Na nezgodu je uticalo samoinicijativno korištenje neadekvatnog goriva (auto-benzin + aditiv) u uslovima ekstremno visokih spoljnih temperatura. Korišteno je nesertifikovano gorivo i pored izričite napomene - zabrane proizvođača i servisa za njegovo korištenje", ističe se u izvještaju.

Kako se u izvještaju dodaje, u toku polijetanja, na visini od oko 20 metara, došlo je do djelimičnog otkazivanja motora, odnosno pada snage motora na avionu.

"Nakon toga je pilot aviona blago skrenuo u lijevu stranu, a potom bez najave otkačio jedrilicu koju je vukao", navodi se u izvještaju, gdje se dodaje da se avion vratio i sletio neoštećen, a otkačena jedrilica prinudno je sletjela.

Na nezgodu je, ističe se, uticalo i nedovoljno iskustvo pilota aviona u korištenju nesertifikovanog goriva, ali i otkačivanje jedrilice bez najave radio-vezom ili vizuelnim signalima. Uočena je i zakašnjela reakcija pilota jedrilice u primjeni postupaka u ovakvim slučajevima. Zanimljivo je da je tog, 22. juna u prijepodnevnom dijelu letačke obuke realizovano 19 letova na uobičajan način. Taj pilot, koji je prijepodne napravio 19 letova na avionu u ulozi šlepera, u poslijepodnevnom nastavku obuke preuzeo je ulogu instruktora letenja na jedrilici. Prema planu letenja, u poslijepodnevnim satima bilo je planirano izvođenje dva uvodna leta, sa mogućim kandidatima za obuku pilota na jedrilici. Tada se pojavio problem... Naime, let sa prvim putnikom - kandidatom (putnik u prednjem sjedištu jedrilice, instruktor u zadnjem) započet je oko 18 sati, a prekinut je radi subjektivnog osjećaja pilota da avion sporije ubrzava. Pilot aviona je javio pilotu jedrilice da otkači uže. Avion i jedrilica sigurno su se prizemljili. Potom je pilot aviona predložio probni let aviona bez vuče jedrilice. Polijetanje aviona za probni let bilo je u 18.45. Sve je bilo potpuno normalno. U 19 sati započeo je ponovljeni let sa prvim putnikom - kandidatom. Sve je proteklo bez problema. Po slijetanju pilot je ugasio motor aviona, a za 19.15 bio je planiran let sa drugim kandidatom za obuku na jedrilici. I ponovo se pojavljuje problem... Naime, prema izjavi očevica koji je pratio pripreme aviona za let, startovanje vrućeg motora po normalnoj proceduri pilotu aviona nije uspijevalo ni nakon više pokušaja.

"Pilot je pripremio avion za novi let, a potom startovao još vruć motor. Nakon više pokušaja (verglanja) u trajanju od oko pet minuta, motor nije startovao (upalio). Očevidac, takođe pilot, ponudio je pomoć svojim savjetima, nakon čega je motor upalio. Verglao je sa položajem ručice na punom gasu, a nakon što je očevidac vratio ručicu gasa motor je startovao (upalio)", ističe se u izvještaju.

Potom su se ponovo u vazduh vinuli avion, u kojem je bio pilot, te jedrilica koju je vukao, a u kojoj je naprijed sjedio kandidat, a nazad instruktor (pilot). Pilot aviona je tada "osjetio po zvuku da se nešto dešava", odnosno neravnomjeran rad motora. Prema izjavi pilota, osjećaj koji mu je prošao kroz glavu govorio je da ne smije preletjeti put za Dubicu jer odmah preko njega su kuće i neće moći dohvatiti neku čistinu. Pilot je tada otkačio jedrilicu, a ona je završila među kukuruzima. Putniku jedrilice slomljena je kost stopala.

"Pilot aviona, koji je prijepodne napravio 19 letova na avionu u ulozi šlepera, u poslijepodnevnom nastavku obuke preuzeo je rukovođenje letenjem i ulogu instruktora letenja na jedrilici. Bio je zdravstveno sposoban za let, ali ne i dovoljno odmoran", navodi se u izvještaju.

Vladimir Novaković, predsjednik Upravnog odbora Aerokluba Prijedor, rekao je za "Nezavisne novine" da je imao uvid u nacrt ovog izvještaja. "Preporuke koje su tu navedene mi ćemo svakako ispoštovati, u cilju podizanja nivoa bezbjednosti", rekao je Novaković za "Nezavisne novine".