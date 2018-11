Kondukter ugrizao srednjoškolca

GRAČANICA – U autobusu jedne prevozničke firme u Gračanici u utorak u 13.15 kondukter je ugrizao srednjoškolca za ruku.

Nemilom događaju, koji j prijavljen policiji, svjedočilo je mnogo putnika, uglavnom srednjoškolaca.

Tog dana došlo je do sukoba između kontrolora Amela N. i učenika četvrtog razreda Mješovite srednje škole Dženana F. iz Gornje Orahovice zbog autobuske karte.

„Policijskoj stanici Gračanica šef saobraćaja i kontrolor A.N. prijavio je jednog putnika koji nema kartu i odbija da napusti autobus. Prve informacije govore da je putnika kontrolor uhvatio za vrat u nemjeri da ga izvuče iz vozila. Došlo je do naguravanja pa su obojica zatražili ljekarsku pomoć i uvjerenje u Domu zdravlja u Gračanici. Protiv njih slijedi izvještaj Tužilaštvu o remećenju javnog reda i mira“, naveli su u PS Gračanica.

Kako saznaje Avaz, Dženan F. (18) u ponedjeljak 5. novembra, izvadio je na autobuskoj stanici mjesečnu kartu, ali ju je u utorak zaboravio ponijeti sa sobom.

Kako kaže učenik, pri ulasku u autobus, vozača je obavijetio o tome i rečeno mu je da neće biti problema, jer za njega znaju da godinama putuje i redovno kupuje autobusku kartu.

U autobus je u tom trenutku ušao kontrolor Amel N. i od putnika tražio karte.

„I njemu sam rekao da sam mjesečnu izvadio dan ranije i zaboravio je, na šta je on rekao da moram ili platiti kartu ili napustiti autobus. Nisam htio izaći, a on me je tada uhvatio rukama za vrat i počeo daviti, vidjeli su to brojni svjedoci.Ugrizao me je za ruku, što je konstatirano u Hitnoj pomoći Doma zdravlja u Gračanici“, kazao je za Avaz učenik.

Sasvim drugačija priča dolazi od kontrolora Amela N., koji je ispričao da je u sukobu sa učenikom i sam zadobio povrede te da je, navodno bio u Hitnoj.

„ Svaki pitnik mora imati voznu kartu. U protivnom mora napustiti vozilo. Tog učenika sam tri puta upozoravao na to, na šta se on oglušio. Bez obzira na to što je, kako je rekao, izvadio mjesečnu kartu, nije imao kod sebe. Mi, inače, imamo problema sa mjesečnim kartama, jer je mnogo slučajeva da roditelji djeci daju novac za mjesečnu kartu, a oni ga potroše u druge svrhe pa se, onda švercaju“, izjavio je kontrolor.

(Avaz)