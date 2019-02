Kovačević: Dok su me udarali, gledao sam da sačuvam glavu

BANJALUKA - Dok su me dvojica napadača udarala palicama, gledao sam da sačuvam glavu, poručio je danas u sudnici Okružnog suda u Banjaluci Vladimir Kovačević (37), novinar RTV BN, na početku suđenja bokseru Marku Čoliću (32), optuženom da je, zajedno sa odbjeglim Nedeljkom Dukićem (28) iz Kneževa, pokušao ubiti Kovačevića.

Čolića terete da je sa Dukićem 26. avgusta prošle godine, oko 20.40 časova, u banjalučkom naselju Obilićevo brutalno pretukao Kovačevića, a koji se tih momenata vraćao kući sa radnog zadatka.

Kovačević je danas detaljno opisao strahote koje je doživio tokom tog napada, a koji se, kako je potvrdio, dogodio nakon povratka u stan iz redakcije, u koju je išao da pripremi prilog za Večernji dnevnik, poslije izvještavanja sa protesta grupe "Pravda za Davida".

"Parkirao sam vozilo uz zid stadiona FK 'Naprijed', jer inače, kod zgrade gdje živim, nema parking-mjesta. Krenuo sam ka svojoj zgradi i onda sam na parkingu uočio dvojicu muškaraca, nasloljenih na jedno vozilo", prisjetio se Kovačević.

Dodaje da je riječ o muškarcima krupnije građe, jače konstrukcije, sa kapuljačama od duksa na glavi, što mu nije bilo sumnjivo, pošto je prethodno padala kiša. Kako je potvrdio, odjednom je vidio da ti muškarci kreću ka njemu, polutrčećim korakom, ali ni tada nije znao o čemu je riječ.

"Šta se dešava shvatio sam tek kada sam čuo prepoznatljiv zvuk rasklapanja metalne palice", ispričao je Kovačević.

Dodao je da su mu obojica napadača prišla sa lijeve strane, jedan od naprijed, a drugi sa leđa.

"Zatim me je lice, koje mi je bilo sa prednje bočne strane, udarilo u predjelu lijevog uha. Potom me udara ovaj muškarac sa leđa. Dobio sam još nekoliko udaraca po glavi, a zatim padam na zemlju, dok oni nastavljaju da me udaraju po glavi", rekao je pretučeni novinar.

Istakao je da se branio rukama, a napadači su ga zatim udarali po ekstremitetima i stomaku.

"Nisam bio svjestan šta se dešava. Gledao sam da sačuvam glavu. Shvatio sam da moram da galamim i počeo sam da vičem, nakon čega su oni krenuli da odlaze. Tada sam počeo da paničim, bio sam krvav", rekao je Kovačević, te dodao da su napadači pobjegli vozilom, čije oznake na tablicama nije uspio vidjeti jer je tokom napada ostao bez naočala.

Svjedočio je danas i Milan Srdić, vještak, koji je rekao da je Kovačević imao višestruke povrede, uključujući i tešku, koja se odnosi na kontuziju mozga.

Vještak Zoran Obradović bavio se DNK-analizom i, kako je rekao, na teleskopskoj palici, kao i dijelu druge, koji su uvršteni kao dokazi u ovom postupku, pronašao je DNK-tragove Kovačevića.

Osim toga, kako je potvrdio, na dršci palice koja je bila cijela, pronašao je više bioloških tragova, uključujući i Čolićev.

Čolić se danas Sudu obratio molbom da ga pusti iz pritvora, a o toj molbi nije odlučivano. Nastavak suđenja zakazan je za 18. mart.