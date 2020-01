Kremić nakon prijave Fatića: Ne znam ko je taj čovjek

SARAJEVO - Emir Kremić, direktor Federalnog zavoda za statistiku, rekao je povodom prijave koju je protiv njega podnio Fadil Fatić, zamjenik direktora Agencije za statistiku BiH, da ne zna ko je taj čovjek, dok mu Fatić odgovara da on dobro zna ko je Kremić.

Kremić je "Nezavisnim" rekao da Fatićevo pisanje niko ne čita.

"Ljudi vode računa ko će iz 'Farme' večeras ispasti, a ne šta taj čovjek piše. Kako ste rekli da se zove", rekao je Kremić u petak "Nezavisnim".

S druge strane, Fatić odgovara Kremiću da on zna dobro ko je on i da ne zna šta je "Farma".

"Napišite da ja njega dobro poznajem zadnjih deset i više godina. On je tri godine bio nelegalni v.d. jer nije ispunjavao uslove, pa je promijenio pravilnik. Napišite još i ovo da sam rekao da je Kremić poznat kao pregovarač popisa stanovništva koji je s političarima nelegalno dogovarao procente koliko će biti Bošnjaka, Hrvata i Srba. To boldirajte, i postavite mu pitanje u ime koga je to pregovarao. Znam ga i kad smo pisali dopise, pa on nije znao da napiše, nego je trčao u Ministarstvo pravde kod pomoćnika ministra", rekao je Fatić i dodao da mu prijete zbog ove prijave kako će ga smijeniti, ali da ga to ne plaši i da radi po svojoj savjesti. Tvrdi da je ovo što se radi organizovani kriminal.

Podsjećamo, zbog zloupotrebe položaja i nesavjesnog rada u službi, te krivotvorenja službene isprave Fatić je u petak Tužilaštvu BiH predao krivičnu prijavu protiv Kremića, načelnika općine Stari grad Ibrahima Hadžibajrića i ovlaštene osobe Općinskog suda u Sarajevu. U prijavi ističe da je Federalni zavod za statistiku protivpravno prisvojio i uknjižio zgradu bivšeg Republičkog zavoda za statistiku BiH u Sarajevu, odnosno svjesno učestvovao u aktivnostima prepravljanja javnih isprava u saradnji sa općinom Stari grad i tadašnjim zemljišno-knjižnim uredom Općinskog suda Sarajevo.

