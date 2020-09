Krunićev napadač pogođen s leđa pa nasmrt iskrvario

BANJALUKA - Željka Kovačevića, označenog kao jednog od napadača na ubijenog Slavišu Krunića, metak je iz daljine pogodio sa leđa u lijevi dio butne kosti i nanio mu prostrijelnu ranu, a njegova smrt je nastupila usljed iskrvarenja.

Navodi to su svom nalazu Dalibor Nedić, vještak specijalista sudske medicine koji je po nalogu tužilaštva, radio obdukciju Kovačevića, a koji je danas u banjalučkom Okružnom sudu bio svjedok tužilaštva na suđenju Benediju Đukanoviću (42), Emiliju Baldi (53) i Rodoljubu Gajiću (35), optuženima u slučaju ubistva Krunića, te radnika njegovog obezbjeđenja Žarka Pavlovića.

Nedić je pojasnio da se radi o prostrijelnoj rani koja se završava u lijevoj polovini stidne regije, te da tokom obdukcije nije pronađen dio projektila.

Došlo je do višestrukih preloma butne kosti, te oštećenja butne arterije i prateće vene, a usljed iskrvarenja smrt je kako navodi, nastupitila 20-ak minuta kasnije.

"Prema mojoj procjeni, osoba sa ovakvom ranom, mogla je da puže ili da se vuče, sasvim sigurno na tu stranu nije mogla da se oslanja jer je ta noga isključena iz funkcije", kazao je Nedić.

Dodao je da zatim usljed krvarenja dolazi do postepene ošamućenosti i gubitka svijesti a do smrti je došlo prema njegovom mišljenju 15 do 20 minuta kasnije, usljed iskrvarenja jer je, kako je naveo, izgubio najmanje dvije litre krvi.

Što se ostalih povreda tiče, rekao je da je na tijelu bilo nekoliko sitnih povreda glave, lijeve strane lakta, kuka i koljena u vidu oguljotina, vjerovatno usljed pada.

Vještak se nije mogao izjasniti o tačnom vremenu smrti, jer je obdukcija rađena nakon što je prošlo više od 24 časa.

Tatjana Savić, Đukanovićev branilac, prigovolila je da je sa tijelom nezakonito postupano od pronalaska do obdukcije, jer kako je navela "niko u sudnici ne zna zašto je prošlo 36 sati do obdukcije".

"I sam vještak je rekao da bi se mogao izjasniti o vremenu smrti da je obdukcija rađena ranije", rekla je Savićeva.

Govoreći o povredama Gorana Ilića, Krunićevog vozača, Željko Karan vještak specijalista sudske medicine, rekao je da je na osnovu medicinskih nalaza koje je dobio od UKC RS bez fotografija i rendgenskih snimaka zaključio da se radi o tri stijelne povrede, odnosno teškim povredama desnog i lijevog koljena i lakšim povredama podlaktice.

Što se tiče rane na desnom koljenu, Karan kaže da se u nalazima navodi da je odstranjeno nekoliko fragmenata i komadića, ali nije precizirano da li od projektila ili kosti, a u lijevoj nozi navodi se prisustvo metalnog stranog tijela i nesporno je da je u pitanju projektil.

Povredu ruke okarakterisao je kao lakšu, ali je pojasnio da sve zajedno skupa čine tešku povredu jer mogu dovesti do nastupanja trajne posljedice.

Krunić i Pavlović su ubijeni, a vozač Ilić je ranjen u aprilu 2019. godine u oružanom napadu na vozilo u kojem su bili u Glamočanima, kod Laktaša. Nastavak suđenja za ovaj zločin zakazan je za 9. oktobar.