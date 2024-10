Kuća u kojoj je muškarac pucao na porodicu pripadala Vesni Zmijanac

Porodična kuća na Bežanijskoj kosi, u kojoj je danas, 28. oktobra D. P. (62) pucao je iz vatrenog oružja i tom prilikom ranio sina u stomak i suprugu u nogu, nekada je pripadala Vesni Zmijanac.

Prvi komšija napadača tvrdi da je ova kuća na Bežanijskoj kosi nekada pripadala pjevačici Vesni Zmijanac.

"Ova kuća je nekada bila kuća Vesne Zmijanac. Kupio je od nje. Radio je u inostranstvu, žena mu je Ruskinja ili Ukrajinka", tvrdi prvi komšija napadača za domaće medije.

D. P. (62) koji je ranio suprugu S.P. (49) i sina N.P. (22). kako Telegraf saznaje od sagovorika iz istrage ovog slučaja, ženu je godinama maltretirao i ona je, prema riječima našeg izvora, zbog njega završila na psihijatriji.

"Maltretirao je ženu već neko vreme. Zbog njegove preke naravi završila je u psihijatrijskoj ustanovi. Ona je inače iz Ukrajine, a on je Sremac. Pričao je da je otišla u Ukrajinu da vidi familiju, a ona je sve vreme bila u duševnoj bolnici zbog njega. Njih dvoje imaju sina i ćerku. On je pucao u suprugu, a isprečio se sin između i tako je dobio metak u stomak. Navodno je pucao i u ćerku, ali ju je promašio. Potom je pokušao sebe da ubije", rečeno nam je.

I prema riječima komšija bio je prijek i nasilan čovjeka.

"Sa ovim čovekom je moja svastika imala problem pre nekoliko meseci. Pokušao je da kamenjem zauzme parking mesto, koje nije njegovo, i devojka je udarila autom u to kamenje i tako oštetila svoje vozilo. Krenula je da sklanja to kamenje i tada je on izašao i nasrnuo za nju. Policija tada nije reagovala, jer da jeste, ne bi se ovo desilo", rekao je komšija Filip Backović.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

(B92)

