Lakovjernost na internetu platili hiljade evra

DOBOJ - Svoju lakovjernost jedan Teslićanin skupo je platio jer je nasjeo na prevaru koja se širi društvenim mrežama i umjesto lažno obećanog dobitka ostao je bez 10.600 evra, dok je jednog Brođanina želja za brzom i lakom zaradom koštala oko 1.300 KM, koliko je uplatio internet prevarantima.

U Policijskoj upravi Doboj su na godišnjoj konferenciji za medije upozorili građane da su u toku mjesec dana zaprimili nekoliko prijava za počinjene prevare preko društvenih mreža.

"Mi radimo na identifikaciji lica koja se bave tim prevarama i očekujemo da ćemo ih vrlo brzo procesuirati", kaže Žarko Panić, načelnik Sektora kriminalističke policije.

On je dodao da sve počinje tako što prevaranti potencijalnim žrtvama šalju poruke i nude laku i brzu zaradu. Traže uplatu određenog iznosa, obično su to manji iznosi, 100 do 200 evra, uz obećanje da će ostvariti značajan dobitak, najčešće na kladionicama. Žrtve vrše uplate tih iznosa na odgovarajuće adrese koje se dostave da bi ih prevaranati nakon izvjesnog vremena obavijestili da su ostvarili odgovarajući, značajan dobitak.

"Uglavom se spominje 20.000-30.000 evra i traži se od žrtve da izvrši dodatne uplate na ime provizije ili troškova transakcije da bi ostvarila dobitak i da bi se izvršila transakcija novca na njeno ime", objasnio je Panić.

Osim prevaranata, dobojskoj policiji glavobolju zadaju i kradljivci automobila iz FBiH, i to oni koji, iako su pravosnažno osuđeni, nisu upućeni na izdržavanje višegodišnjih zatvorskih kazni.