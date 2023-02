Laktašanin optužen zbog snimanja seksa sa maloljetnicom

BANJALUKA - Marko Knežević (42) iz Trna, koji je uhapšen u decembru 2019. godine, jer je snimao seksualne odnose sa dvije djevojke od kojih je jedna bila maloljetna, optužen je za iskorištavanje djece za pornografiju i neovlašteno fotografisanje, potvrđeno je "Glasu Srpske".

Optužilo ga je banjalučko Okružno tužilaštvo i kako nam je kazala portparol ove institucije Maja Đaković - Vidović optužnica je podignuta 27. decembra lani. On je naglasila da je optužnicu potvrdio Osnovno sud u Banjaluci 25. januara ove godine, ali da u cilju zaštite maloljetne žrtve ne može da govori detalje i optužnica nije javno dostupna.

Iz ovog Okružnog tužilaštva je neposredno nakon hapšenja Kneževića, navodeći njegove inicijale, saopšteno da se on sumnjiči da je krivična djela počinio od 2017. do 2018. godine, na štetu dvije oštećene osobe. Knežević je tada sumnjičen i za navođenje djeteta na prostituciju, ali za to djelo nije optužen. Prema nezvaničnim informacijama iz istrage on je imao seks sa dvije žene, od kojih je jedna maloljetna, a neke snimke je objavio na internetu.

Inače, Knežević je nakon hapšenja i cijelog skandala bio kandidat DEMOS-a za odbornika u Skupštine opštine Laktaši, na lokalnim izborima 2020. godine. Ukoliko se dokaže krivica Kneževiću prijeti od jedne do osam godina zatvora.