Laktaši zavijeni u crno, danas sahrana trojice mladića

LAKTAŠI - Zbog pogibije Milana Golubovića (24), Saše Kudre (24) i Miše Vujmilovića (25), koji su u noći između petka i subote nastradali u saobraćajnoj nesreći, u Laktašima je danas dan žalosti.

Porodice, komšije i prijatelji danas će ih ispratiti na vječni počinak, a dan žalosti obilježiće se spuštanjem zastave na pola koplja na zgradi opštine Laktaši te zgradama javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač ova lokalna zajednica.

"Na dan žalosti na javnim mjestima neće se održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera. Pozivaju se sva fizička i pravna lica s područja opštine Laktaši koja obavljaju ugostiteljske djelatnosti da svoje poslovanje prilagode danu žalosti", rekli su iz opštine Laktaši.

Tragedija se dogodila u subotu, oko 3.30, u mjestu Kukulje, kod Srpca, kada je vozač izgubio kontrolu nad sitroenom C5 i sletio s puta u kanal. Postoje tvrdnje da na mjestu nesreće nema tragova kočenja.

Navodno je od siline udarca prednji desni točak, zajedno sa dijelom osovine, odletio na krov obližnje kuće.

Mještanin, koji živi blizu mjesta nesreće, kaže da je usred noći čuo nešto nalik udaru groma, a potom je sin dotrčao i rekao da se desila nesreća i da zove policiju i hitnu.

"Automobil je potpuno uništen, kao da je pala bomba. Nakon prijave, došli su policajci, ali i ljekari Hitne pomoći. Međutim, mogli su samo da konstatuju smrt", ispričali su mještani.

Oni kažu da je smrskani automobil bio u odvodnom kanalu pored puta.

"Nismo mogli da prepoznamo o kojem autu se radi", ističu mještani.

Neki od njih kažu da su se nesreća nagledali i ranije, ali ovakav horor nikada nisu vidjeli.

"Izleteo sam u mrak i povikao: 'Ima li ko živ, javite se!' Ali, nije se čuo ni jauk ni glas, samo tišina", priča mještanin.

Poznanik stradalih mladića tvrdi da je riječ o dionici puta gdje su nesreće česte.

"To je veoma opasan put, jer ravnica povuče vozače, pogotovo one mlade, na brzu vožnju", rekao je on.

Svi koji su stradale mladiće poznavali ističu da je riječ o momcima za primjer.

"Radili su, bili skromni, vodili računa o svemu. Tuga je to velika", kazali su mještani.

Uviđaj je obavio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka sa pripadnicima Policijske stanice Srbac.

Naloženo je preduzimanje istrage, mjera i vještačenja radi utvrđivanja okolnosti ove saobraćajne nesreće.