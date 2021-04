"Lažnim sudarima" do lake zarade

Ljudska pohlepa i glad za novcem nemaju granica, a posljednjih godina učestala je i praksa da se preko "fingiranih saobraćajnih nesreća" na lak način dolazi do brze zarade.

Pojedini ljudi u tom poslu vidjeli su brz i prilično jednostavan način da dođu do nekih para koje im ne pripadaju.

Policija Republike Srpske lani je otkrila da su prevaranti na osnovu "lažnih sudara" osiguravajuća društva olakšali za oko 173.218 maraka, prenosi "Glas Srpske".

Prema policijskim izvještajima prevaranti najčešće varaju policiju i osiguravajuće kuće tako što na putu "naštimaju" da se desila saobraćajna nesreća u kojoj je uglavnom oštećen skupocjeni automobil.

"Dovezu na drum neki skuplji automobil koji je na nekom drugom mjestu skršen i postave ga na lice mjesta. Zatim se neko od prevaranata svojim autom zakuca ili ga nasloni na to vozilo pa zovu policiju i prave se da se ne mogu dogovoriti i traže zapisnik. Kada patrola stigne kažu: 'Vidite, to je novi automobil, koji košta 50.000 evra, a udarilo ga je neko jeftino vozilo'. Sve oni to naprave da liči kao da se zaista nesreća desila", kažu u policiji.

Pomenute lažne nezgode dešavaju se uglavnom noću na zabačenim mjestima gdje vrlo teško može doći i saobraćajna policija, koja bi precizno skicirala mjesto događaja.

Da nešto nije u redu policija i osiguravajuće kuće otkriju tek kada se u izvještajima o nesrećama učestalo pojavljuju ista imena i prezimena ljudi u vezi sa naplatom štete. Tek tada pritisnuti dokazima prevaranti odaju svoje nečasne radnje.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova RS rekli su da su u toku 2020. godine otkrili 11 slučajeva fingiranja saobraćajnih nesreća radi naplate osiguranja.

"Nadležnim tužilaštvima podneseno je osam izvještaja o počinjenom krivičnom djelu i prijavljeno 20 osoba zbog 13 krivičnih djela", kaže službenik za odnose s javnošću MUP-a RS Danica Gnjatović.

Pojašnjava da se osumnjičeni terete za devet osiguraničkih prevara te po jedno falsifikovanje isprave, falsifikovanje ili uništavanje službene isprave, dogovor za izvršenje krivičnog djela i davanje lažnog iskaza.

Napomenula je da je od 11 slučajeva lažnih saobraćajnih nesreća pet evidentirano lani, a ostale u proteklim godinama. Međutim, sve pomenute prevare u vezi sa naplatom osiguranja otkrivene su 2020. godine.

"U toku 2021. godine otkrivena su dva slučaja fingiranja saobraćajnih nesreća radi naplate osiguranja. U jednom je osumnjičen i policijski službenik zaposlen u Policijskoj upravi Gradiška. Slučaj je evidentiran lani na području Gradiške, a nadležnom tužilaštvu je 2021. godine podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja i prevara u osiguranju", kaže Gnjatovićeva.

Naglašava da su zbog fingiranih saobraćajnih nesreća ove godine nadležnim tužilaštvima podnesena dva izvještaja protiv osam lica. Prema tim izvještajima materijalna šteta pričinjena osiguravajućem društvu je oko 10.040 KM.

Koliko su ljudi smioni i kakve dogovore kroje da bi došli do para govori i slučaj iz Gradiške, gdje su vinovnici prevare otac i sin, njihova dva poznanika i policajac. Ovaj slučaj je otkriven krajem marta, a fingiranom nesrećama tražena je odšteta od 10.040 KM.

Prema policijskom izvještaju Nenad V. i njegov sin Mišel V. te Miloš P. i Aleksandar D. dogovorili su se sa poznanikom policajcem da fingiraju nesreću kada on bude u smjeni da bi se svi zajedno domogli novca.

Oni su u mjesto Dušanovo dovezli golf i BMW te da bi nesreća izgledala uvjerljivo golfom su se zakucali u BMW, koji su zatim gurali u kanal. Policajac je nakon uviđaja "sredio" dokumentaciju pa je četvorka od osiguravajućeg društva iz Bijeljine naplatila odštetu.

Ovakve i slične naštimane nesreće policija najčešće otkrije zbog rupa u pričama učesnika koje se uglavnom ne slažu međusobno i sa zatečenim stanjem na terenu. Tako je u avgustu lani otkriven pokušaj fingiranja nesreće u Javoranima na području Kneževa, kada su Srđan S. i Tihomir. M iz Banjaluke pozvali policiju da napravi uviđaj, jer su se sudarili vozilima. Srđan S. je vozio audi, a Tihomir M. upravljao lančom. Dvojac je na ulici postavio vozila jedno uz drugo, a kada je patrola stigla, uvidjeli su da je skoro pa nemoguće da se tako sudare. Nakon dužeg ispitivanja i ukazivanja na nelogičnosti dvojac je pritisnut dokazima i iskustvom policajca priznao da se radi o fingiranju. Ispričali su im da su to uradili da bi se domogli odštete od osiguranja.

Odšteta

Prema podacima Agencije za osiguranje Republike Srpske tokom prošle godine isplaćen je ukupno 79,1 milion maraka odštete za sve vrste osiguranja.

Od tog broja 36,8 miliona maraka odnosi se na isplatu odštetnih zahtjeva za obavezno osiguranje od auto-odgovornosti.

"Tokom 2019. godine isplaćeno je 37,9 miliona maraka na ime odštete za obavezno osiguranje od auto-odgovornosti, a te godine ukupno je podneseno 31.408 odštetnih zahtjeva za sve vrste osiguranja i po njima isplaćen ukupno 74,1 milion maraka", kažu u Agenciji za osiguranje RS i dodaju da ne raspolažu podacima o fingiranoj šteti i prevarama u osiguranju.

Međutim, na osnovu svjetske statistike pretpostavlja se da je oko deset odsto od svih saobraćajnih nesreća na neki način povezano sa prevarama.