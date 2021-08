Lažno prijavila muškarca da seksualno iskorištava pse, dobila godinu i po zatvora

ZENICA - Jasmina Josipović iz Zenice osuđena je na kaznu zatvora od godinu i po za lažno prijavljivanje i davanje lažne izjave. Optužnicu je podiglo Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, a Opštinski sud u Zenici je donio presudu.

Naime, Josipovićevu optužnicom terete da je 24. avgusta 2017. godine pozvala dežurnog operativnog Policijske stanice Crkvice u Zenici i prijavila da jedan nepoznati muškarac seksualno iskorištava pse lutalice. Ona je dalje navela da je psa, koji joj je bio poznat i kojeg su svi zvali Bela, silovao taj muškarac u jednoj napuštenoj kući.

Nakon toga Josipovićeva je 25. avgusta 2017. ponovo pozvala dežurnog policajca i prijavila da je pronašla osumnjičenog muškarca. Odvela je policijsku patrolu do stana u kojem živi K.A. i optužila ga da je silovao psa iako je znala da se to nije desilo. Ona je aktivistkinja Udruženja "Šapa", a isti dan kada je navodno krivično djelo počinjeno odvela je psa Belu na pregled kod veterinara. On je u svom nalazu konstatovao da nisu ustanovljene promjene koje ukazuju da je pas zlostavljan niti seksualno, niti na bilo koji drugi način.

Takođe, inspektori su utvrdili da je Josipovićeva dala potpuno drugačiji opis osumnjičenog od K.A.

Josipovićevu dalje terete da je 31. avgusta 2017, iako je bila upozorena da je davanje lažne izjave krivično djelo, prilikom davanja izjave za zapisnik pred istražiocima ponovila sve što je navela prilikom prijavljivanja ovog djela.

Pojasnila je kako je identifikovala K.A., iako joj je on rekao u usmenom razgovoru da se prethodnog dana nalazio na Smetovima, zbog čega je K.A. u svojstvu osumnjičenog ispitan, a postupak u konačnici okončan donošenjem naredbe o nesprovođenju istrage Kantonalnog tužilaštva ZDK, što je sve K.A. nanijelo teške posljedice jer je putem štampe i društvenih mreža protiv njega pokrenuta medijska hajka, koji je zbog toga trpio teške uvrede i poziv zajednice na javni linč.