Lažno prijavio da mu je ukraden mercedes pa zaradio optužnicu

ISTOČNO SARAJEVO - Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu, podiglo je optužnicu protiv Branka S. (39) iz Prijepolja zbog sumnje da je lažno prijavio da mu je u Rudom ukraden auto.

Optužnicu protiv njega je potvrdio Osnovni sud u Višegradu.

Naime, optužnicom se Branku S. stavlja na teret da je 30.12.2021. godine, lažno prijavio da je učinjeno krivično djelo teška krađa, iako je znao da to djelo nije počinjeno.

Kako se navodi, on je u Policijskoj stanici Rudo dao izjavu da mu je na području opštine Rudo u vremenskom periodu od 26.12.2021. godine od 16 časova do 29.12.2021. godine do 21.30 časa nepoznata osoba ili više njih, ukrala vozilo.

Kako se precizira radi se o automobilu mercedes metalik plave boje.

Prilikom prijave krađe ispričao je da je ostao parkiran na jednom proširenju pored magistralnog puta Bijelo Brdo – Uvac.

Krađa mercedesa se navodno, prema toj prijavi desila u mjestu Štrpci koje inače pripada opštini Rudo.

Optuženi je, kako se ističe znao da vozilo nije ukradeno, niti je isto u tom periodu uopšte bilo ušlo na teritoriju Republike Srpske – Bosne i Hercegovine

“Dakle, lažno prijavio da je učinjeno krivično djelo za koje se goni po službenoj

dužnosti, iako zna da to djelo nije učinjeno, čime je izvršio krivično djelo lažno prijavljivanje krivičnog djela iz člana 334. stav 4. Krivičnog zakonika Republike Srpske”, navedeno je u optužnici.

