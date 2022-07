Lažno se predstavljajući uzeo novac od osam Prijedorčana

PRIJEDOR - Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo je optužnicu protiv L.S. zbog niza prevara jer se građanima predstavljao kao komšijin sin ili porodični poznanik tražeći u zajam novac, pa je tako prevario osam Prijedorčana.

Terete ga da je u decembru 2019. godine u mjestu Svodna došao do kuće M.B. te mu se predstavio kao Milan Prebilović koji zajedno sa R.K. izdržava kaznu zatvora u KPZ Foča te da sakuplja novac za proslavu pravoslavnog Božića u zatvoru.

Oštećeni je povjerovao i dao mu 100 KM, koje mu nikada nisu vraćene.

Terete ga da je 14. marta 2020. godine oko 10 časova u Prijedoru, naselje Čirkin Polje, došao pred kuću M.Š. te mu rekao da je sin pokojnog Č.Š. i da mu treba 40 evra da plati paletu drva koja mu je stigla, a da će novac vratiti za dva sata, pa mu je oštećeni dao novac, koji nikad nije dobio nazad.

Prema optužnici, krajem marta 2020. godine u Prijedoru, u mjestu Gašića naselje, došao je pred kuću M.K. i tražio 100 KM u zajam, uz obećanje da će to vratiti u večernjim satima te mu je M.K. dao novac, koji mu nikada nije vraćen.

Osim toga, terete ga i da je 11. aprila 2020. godine oko 16 časova u Prijedoru, naselje Čirkin Polje, došao pred kuću Ž.K. te mu rekao da je dovozio drva i da mu treba 50 KM kako bi pomogao ocu koji je u bolnici, a da će novac vratiti naredni dan, a oštećeni mu je dao novac, koji mu nikada nije vraćen.

U nizu prevara navedena je i ona od 26. maja 2020. godine kada je oko 19 časova u Prijedoru, naselje Donja Puharska, optuženi došao pred kuću M.V. i rekao da je on brat mesara LJ.D. i da mu treba u zajam 50 KM koje će vratiti naredni dan, te mu je i on dao novac, koji mu nikada nije vraćen.

Takođe ga terete i da je 10. juna 2020. godine oko 19 časova, u mjestu Gaćani, došao do kuće B.K., kojem je rekao da je on radnik njegovog komšije i da mu je pukla guma na prikolici od traktora pa treba u zajam 50 KM kako bi zakrpio gumu. I on mu je dao taj iznos, koji mu nikada nije vraćen.

Ovog prevaranta terete i da je 28. juna 2020. godine oko 17 časova u Prijedoru došao do kuće M.Č. i rekao da je on majstor koji je presvlačio namještaj kod njega, i da mu je potrebno 100 KM koje će mu vratiti sutra, ali novac mu nikada nije vratio.

Takođe ga optužnica tereti da je 6. jula 2020. godine oko 18 časova u Prijedoru došao do kuće oštećene R.S. te joj rekao da je on sin njene rođake i da mu je auto ostalo u kvaru te mu treba u zajam 100 KM, a ona mu je dala novac, koji joj nikada nije vraćen.