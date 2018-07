Lepir: Utvrdili smo da Dragičević nije otet i silovan

BANJALUKA - Želimir Lepir, glavni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka prvi put nakon pokretanja istrage u javnosti govorio je o slučaju smrti mladog Banjalučanina Davida Dragičevića.

On je u "ATV Specijalu" govorio o svjedoku koji se pojavio i doveo do klasifikovanja stradanja Davida Dragičevića kao ubistvo.

"Možda je nesmotreno to na skupštini prezentovano, a mi smo dali saopštenje svim medijima gdje to nije spominjano. U naredbi se morao spomenuti određeni svjedok jer sud traži da mi prezentujemo na osnovu čega tražimo od njih da stoji osnovana sumnja da bi mogli dobiti naredbu. To je možda nesmotreno pred skupštinom prezentirano. To je svjedok koji je nešto čuo i to povezujemo sa drugim dokazima tako da smo našli elemente osnova sumnje da to provjeravamo", pojašnjava Lepir.

Radi se o svjedoku koji je u noći ubistva Dragičevića čuo svađu, ali nije vidio ko su bili akteri.

"Taj svjedok je samo nešto čuo. Svađu, presiju, galamu, pad u vodu je čuo. Nije nikog prepoznao odnosno vidio, nije izlazio, prepao se i mi smo tek u zadnje vrijeme došli do tog podatka koji sa nekim drugim dokazima koje ne mogu otkrivati, daje nam elemente da izvučemo zaključak o toj osnovi sumnje kao najnižem stepenu vjerovatnoće da je način nastanka, te smrti odnosno dospjeća u rječicu, da je bilo ili bježanje od pokojnog Dragičevića pa je pao u rječicu ili je gurnut od nekoga jer raspolažemo informacijama da su tu bila tri do četiri učesnika", kaže Lepir za "ATV".

Lepir kaže da je neobično da u toku istrage prima toliko upita, jer je kako kaže "istraga JE tajna i tužilac ne treba otkrivati detalje koji će ugroziti istragu".

"Istraga je tajna. Neuobičajno je da mi u istrazi imamo upite svaki dan, da otkrivamo tajne. U togu istrage možemo reći one stvari koje postupajući tužilac procijeni da neće ugroziti ili dovesti u sumnju ili poremetiti istragu. Ima stvari koje za sada ne možemo da otkrivamo jer sad preduzimamo pojedinačne istražne radnje kod ovoga dijela gdje smo definisali u izreci naredbi o sprovođenju istrage a to je događaj na lokaciji koju sam ja opisao, odnosno postupajući tužilac", rekao je Lepir.

On kaže da je u tijelu pronađen alkohol i da se prva analiza poklapa sa analizom iz Zagreba.

"Doktor Karan koji je izvrišio obdukciju da li ima alkohola u krvi i mokraći i te količine koje je on utvrdio poklapaju se sa Zagrebom u potpunosti, izuzev što nije nađeno prisustvo droge. Količina alkohola koja je nađena u krvi i urinu poklapa se sa statusom da je dječak bio u srednje pijanom stanju", rekao je Lepir.

To što analiza iz Zagreba nije pokazala prisustvo droge u organizmu Davida Dragičevića, Lepir ovako objašnjava:

"Karan je uradio i taj dio analize, međutim, taj aparat, mi smo provjeravali poslije, je samo preliminarni i nije pouzdan, može da da podatak da li slučajno ima ili nema, bez količine. I odmah smo vidjeli da on nije vrijedan i on je rekao 'ja sam to pokušao' i zbog toga smo dostavili Zagrebu koji je to uradio. A što se tiče alkohola, on je podudaran", objašnjava Lepir.

Na pitanje zašto se toliko čekalo na nalaz iz Zagreba, Lepir kaže da to nije do Tužilaštva, te da je razlog "viša sila".

"Mnogi prigovaraju, a ne znaju o čemu se radi. Ja sam poslao postupajućeg tužioca i mog zamjenika da lično odnesu u Zagreb u Zavod za sudsku medicinu i dokumentaciju da urede i sa direktorom sam dogovorio da to urade za sedam dana. Kada je prošlo sedam dana, direktor zove, izvinjava se i kaže svi moji najbolji stručnjaci su otišli na kongres negdje na more dvije sedmice neće doći. Ja sam se uhvatio za glavu, ništa nisam mogao uraditi i zbog toga se to produžilo i dok je nalaz došao mi smo za dva dana sve uradili. Nisam ja kriv, to je viša sila", rekao je Lepir koji kaže da to nikad nije rekao u javnosti ali da je ti činjenica i da ne bježi od nje.

On tvrdi da David nije otet, mučen i zlostavljan i pojašnjava kako je došlo do smrti.

"Ja tvrdim, da smo pouzdano utvrdili, da dječak nije otet, nije zaroboljen, nije vezan, nije mučen, nije zlostavljan. Ta tvrdnja temelji se na iskazu vještaka medicinske struke. Nema tragova vezivanja. Nikakvih tragova zlostavljanja, silovanja, vezivanja i na kraju ključni dokaz koji govori da nije otet, je tvrdnja vještaka da su povrede od pada nastale neposredno prije utopljenja. To eliminiše mogućnost da je dječak bio zarobljen i bio na nekom drugom mjestu. Mi smo potpuno sigurno utvrdili da dječak nije tučen od grupe od 15 ljudi, što dio javnosti na ulici priča, sa letvama i šipkama, a on ima lake tjelesne povrede na prednjem dijelu, a nijedne povrede na leđnom dijelu nema. Nijednog preloma nema. Nijedan mu zub ne fali", kaže Lepir.

Kaže da su provjerili i tvrdnje da je bila masovna tuča i da i tu nisu pronašli nikakve dokaže koji bi potvrdili tu tvrdnju.

"Mi smo provjeravali tvrdnje da je bila masovna tuča između Metalske škole i Raiffaisen banke. Ja sam lično išao kod direktora banke, izuzeli smo kamere, saslušali neke svjedoke koji su tvrdili da nije bilo ništa, nema prijave za to. U putanji kretanja pokojnog Dragičevića utvrdili smo od jedne žene kada je to otprilike bilo. Vidjeli smo da je poslije ulazio u jednu kafanu gdje su ga tri konobara poznavala i nijedne povrede na njemu nije bilo, znači prije toga nikakve tuče nije bilo", ističe on.

On je naglasio da je Tužilaštvo svoj posao radilo profesionalno, te da nema nikakvog interesa da nešto krije.

"Kakvog ja interesa imam, ili moji tužioci da nešto zataškavamo. To mi ne pada na pamet. Mi smo profesionalno i stručno radili", rekao je Lepir u "ATV Specijalu".

Na konstataciju voditelja da je ovo "nezapamćen slučaj u RS" i pitanje, zašto je do toga došlo, Lepir je naveo da je moguće da je to zbog predizborne kampanje, ali i da je greška bila u tome što je konferencija za novinare poslije pronalaska tijela Davida Dragičevića, bez tužioca, bila greška.

"Znate da je predizborna kampanja. Konferencija bez prisustva tužioca je bila greška koju smo sanirali. Uplela se politika i to je greška... Mi smo sve dokaze pojedinačno radili ponovo", rekao je između ostalog Lepir za "ATV".

Na pitanje zašto se čekalo toliko dugo (od 28. juna) da se odluka o sprovođenju istrage objavi, Lepir odgovara:

"Mi smo tužilačku odluku o otvaranju donijeli 28. juna i odmah smo proslijedili Sudu. Treći dan smo proslijedili i pozvali ovlaštena lica, održali sastanak i predali im".

On je dodao da nije "kalkulisao" sa donošenjem odluke.

"Vidite zašto nisam kalkulisao. To sama činjenica govori, zato što smo donijeli naredbu o sprovođenju istrage prije Skupštine o Izvještaju Anketnog odbora. I Borenović i Čavić su došli na prekidu Skupštine kod mene u kancelariju i pitali i ja sam im rekao da smo izdali Narebu. Da sam htio kalkulisati onda bih čekao odluku Skupštine o Izvještaju Anketnog odbora. To govori da smo korektno i pošteno radili", rekao je Lepir.

On je rekao da u Tužilaštvu nisu tražili nalaze Anketnog odbora zato što, kako ističe, iskazi pred Anketnim nisu kompetentni.

"Oni su mogli da ispitaju nas i da provjere način rada, a da se upuštaju u istragu i da traže i predlažu kvalifikaciju, to je mimo svih pravila i nadležnosti, jer oni nisu stručni za to. Drugo, oni su ispitivali ljude iz policije i Tužilaštva koje mi znamo i znamo šta su radili, prema tome nije ni bilo potrebno to. Istina, meni je Borenović rekao da imaju izvještaj na 300 strana, ja ne znam šta je pisao na 300 stranica", rekao je Lepir.

Lepir je rekao da nije tačno da se da se kvalifikacija poklopila s onom o kojoj su govorili u Anketnom odboru.

"To nije tačno. U ovom slučaju imamo samo dvije mogućnosti, ili je zades ili je ubistvo. Zades znači – sam pao, a opozicija prihvata tezu sa ulice da je ubistvo bilo na takav način da je zarobljen, pretučen, zlostavljan, silovan i bačen. To je razlika, mi smo definisali ubistvo u naredbi os provođenju istrage kako se desilo. Svađa – presija i alternativa. Da je najverovatnije bježao jer se bojao ili ga je neko gurnuo. To je razlika od one kvalifikacije. Ono je kvalifikovano kao teško ubistvo, a ovo ubistvo i način izvršenja", rekao je Lepir.

(NN, ATV)