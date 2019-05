Ličanin bejzbol palicom ubio suprugu iz BiH u Las Vegasu

Tridesetsedmogodišnji S.M. uhapšen je u Las Vegasu zbog sumnje da je na brutalan ubio svoju suprugu Z.B.

Naime, kako navode američki mediji, dvanaestogodišnji dječak je prijavio policiji da je njegov otac bejzbol palicom ubio njegovu majku.

Policajci su nakon prijave smjestili dječaka u policijski automobil te otišli na mjesto događaja da provjere istinitost njegovih navoda. Kada su pokucali na vrata, niko se nije oglasio, pa su ušli kroz otvoreni prozor spavaće sobe.

"Tamo su zatekli ženu kako leži na krevetu u lokvi krvi s vidnom povredom glave, a pored nje je ležao muž koji se činio nepovrijeđenim", rekao je policijski poručnik Rej Spenser.

Policajci su priveli muškarca, koji je identifikovan kao 37-godišnji S.M., dok je ime ubijene žene Z.B. On je odveden u zatvorski centar za ubistva, piše "Fox News".

Sarajevskom portalu "Avaz.ba" navodno se javila majka nesrećne žene koja je rekla da je Z.B., nakon 13 godina braka, odlučila da se razvede. Naime, radila je dva posla da prehrani njihovo dvoje djece, dok je on bio vozač kamiona, ali često na putu.

"Mi smo živjeli u BiH. Otišli smo u Ameriku. Tamo smo živjeli 18 godina. Njih dvoje su se uzeli i živjeli sami u braku. On je iz Like, Krajišnik. Mnoge stvari je radio u Americi, kurvao se, moja kćerka je djecu odgajala sama. Htjela je razvod braka, a on je tada postao još gori, nije mogao da to prihvati. Naveče, kad je došla s posla, uzeo je bezbol palicu i glavu joj razmrskao", ispričala je potresena majka, prenosi sarajevski portal.