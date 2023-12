Ljekar i babica optuženi zbog pada bebe u Foči

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv medicinskog osoblja Univerzitetske bolnice u Foči kojima je 19. avgusta prošle godine nakon porođaja ispala beba J.V. iz Trebinja i zadobila teške povrede glave.

Optuženi su šef Odjeljenja ginekologije i akušerstva UB Foča Vladimir Čančar, te babica tog odjeljenja Biljana Kulić. Na teret im je stavljeno krivično djelo nesavjesno pružanje ljekarske pomoći.

Radi se o nehatnom krivičnom djelu i ukoliko se dokaže krivica Čančaru i Kulićevoj prijeti kazna od jedne do osam godina zatvora, prenosi ATV.

U odnosu na specijalistu pedijatrije dr Vladimira Turuntaša istraga je obustvaljena jer je, kako saznaje pomenuti portal, utvrđeno da u njegovom postupanju u ovom slučaju ne stiču obilježja krivičnog djela.

U optužnici se navodi da se Kulićeva kao zdravstveni radnik, a Čančar kao ljekar nisu pridržavali pravila zdravstvene/ljekarske struke pri pružanju medicinske pomoći čime su prouzrokovali znatno pogoršanje zdravstvenog stanja pacijenta, usljed čega je nastupila teška tjelesna povreda J.V.

"Povrede su bile takve da su život novorođenčeta dovele u stvarnu, odnosno realnu opasnost koja se ogledala u ugrožavanju funkcije vitalnih moždanih centara (funcije centra za disanje, cirkulaciju, rada srca) zbog čega ove povrede svaka za sebe i u zbirnom djelovanju imaju obilježja kvalifikovane teške tjelesne povrede opasne po život i značajno pogoršano zdravstevno stanje, zbog kojih povreda je novorođenče 19. avgusta oko 18 časova prevezeno u UKC Sarajevo na dalje liječenje", navodi se u optužnici.

Podsjetimo, radi se o članovima medicinskog tima koji su 19. avgusta 2022. godine u 8.20 časova izvršili porođaj Jovane Vesić poslije kojeg je njena tek rođena đevojčica J.V. pala na pod. Beba je zadobila povrede glave, odnosno obostranu frakturu lobanje i hematom. Ukazana joj je pomoć, ali se njeno zdravstveno stanje ubrzo pogoršalo zbog čega je upućena u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je hitno operisana. Od tada beba se uspješno oporavlja, ali i dalje ide na redovne ljekarske kontrole.

Prijavu protiv medicinskog osoblja policiji i Tužilaštvu je podnio otac povrijeđene bebe Danijel Vesić koji je ranije ispričao da su mu ljekari prećutali pad bebe.

Saopštili su mu da je porođaj protekao uredno, čestitali mu rođenje kćerke, navodeći da su beba i supruga dobro.

Beba je na Apgar testu dobila ocjenu 10 i ocu je dozvoljeno da je vidi i fotografiše. Srećni otac je počastio medicinsko osoblje i spremao se za proslavu, a oko 17.30 časova je od supruge dobio uznemirujuće vijesti o padu bebe.

Kako je naveo ljekari u Foči su ga uvjeravali da je beba dobro, navodeći da ultrazvuk nije pokazao nikakve povrede. Kada je beba prevezena u KCUS urađen je CT glave na kojem je uočena obostrana fraktura i hematom i beba je hitno operisana.

Ono što je porodicu najviše pogodilo je to što su ljekari u Foči do 17.30 časova ćutali o padu bebe. Inače fočanska bolnica ovaj neželjeni događaj nije prijavila policiji, već su to sutradan učinilli ljekari KCUS, kada je i istraga i pokrenuta.

Nakon što se saznalo da cijeli slučaj protiv Vladimira Čančara pokrenuta je istraga za primanje 400 KM mita od oca bebe, a protiv medicinske sestre Gordane Sokolovolić zbog primanja mita od 100 KM. Oboje su sporazumno priznali krivicu. Prema sporazumu Čančar će biti osuđen na šest mjeseci zatvora i novčanu kaznu od 20.000 KM, a Sokolovićeva na uslovnu kaznu od šest mjeseci, sa rokom provjere od tri godine.

Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske nije aboliralo ni oca bebe Danijela Vesića koji je sporazumno osuđen na novčanu kaznu od 5.000 KM zbog davanja mita.

