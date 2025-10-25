Ljekari se bore za život žene: Muža usmrtio kamion, nije stigla da ga sahrani

SREMSKA MITROVICA - U prevrtanju autobusa u Sremskoj Mitrovici 17. oktobra, povrijeđena je Nada M.

U autobusu su, podsjetimo, bili radnici firme "Heltcar", a u teškoj nesreći je poginulo troje ljudi, a nekoliko desetina povrijeđeno.

Nada M. se još nalazi u Urgentnom centru u Beogradu, u veoma teškom stanju.

Ona je zadobila teške tjelesne povrede u saobraćajnoj nesreći. Vozilom Hitne pomoći prebačena je u Urgentni centar u Beogradu, gdje lekari ulažu sve napore kako bi stabilizovali stanje povrijeđene žene.

Prema posljednjim informacijama, Nada M. još se nalazi u životnoj opasnosti.

Ona se kobnog dana vratila na posao sa kojeg je izostajala zbog smrti muža Drage Boškovića.

On je stradao kad ga je udario kamion u blizini porodične kuće u Martincima 15. oktobra. Prijatelji su veoma potreseni - rekao je ranije rođak povrijeđene žene.

Nada M. je u veoma teškom stanju.

"Ona je operisana i intubirana, nije u svesnom stanju. Lekari ulažu sve napore da se oporavi", rekao je izor "Blica".

Suprug sahranjen dan poslije nesreće

Drago Bošković sahranjen je 18. oktobra, dan nakon stravične saobraćajne nesreće u Sremskoj Mitrovici.

Njega su na večni počinak ispratili najbliži rođaci, komšije i prijatelji koji su se nakon sahrane okupili u dvorištu porodične kuće u kojoj je Drago živio sa suprugom Nadom.

"Samo se nadam da će Nada da se oporavi. Ovo je velika tragedija" rekao je rođak nesrećne žene, prenosi Telegraf.

