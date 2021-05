Ljubojević priznao krivicu za ubistvo supruge: Natjeran sam

SARAJEVO - U nastavku suđenja Sulejmanu Ljuboviću optuženom za ubistvo supruge Suade u porodičnoj kući na Podrhrastovima u sarajevu, došlo je do iznenadnog obrata.

Umjesto saslušanja dvoje vještaka, branilac optuženog, sarajevski advokat Zlatko Ibrišimović najavio je da Ljubović želi priznati krivicu za ubistvo.

Uslijedilo je nerazumljivo objašnjenje Ljubovića.

"Priznajem da sam to uradio, ja sam i ranije to priznao, ali ću se izjasniti zbog koga sam to uradio i zašto. Ja bih bio mrtav da nisam to uradio. Postoji glavni krivac. Natjeran sam", kazao je optuženi Sulejman Ljubović.

Optuženi se tereti da je 14. decembra prošle godine, u vremenskom periodu od 10 do 10:55 sati, u porodičnoj kući na području Opštine Centar Sarajevo, nakon kraće verbalne rasprave sa svojom suprugom, uzeo čekić te joj nanio 39 rana u predjelu glave, zatim udarcima nožem zadao 13 ubodnih rana, usljed čega je kod žene nastupila smrt na licu mjesta.

(Avaz.ba)