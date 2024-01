Lovci istresli animalni otpad pored rijeke na kojoj se napaja stoka, piju je i ljudi

BUGOJNO - Velika količina animalnog otpada pronađena je u blizini rijeke Bunte u Bugojnu.

Iako su prve informacije lokalnog medija Bugojno Danas ukazivale da je riječ o potezu nesavjesnih građana, istina koju su objavili samo nekoliko sati kasnije bila je još poraznija.

Naime, životinjski otpad pored kristalno čiste vode kojom se samo nekoliko metara niže napaja stoka, a nerijetko je i građani piju, istresla su dva lovca, što je za Agroklub potvrdio i Fahrudin Bajrić, predsjednik Lovačkog društva Bugojno.

"Mi smo tu objavu vidjeli jučer i odmah smo reagirali. Obavijestili smo policiju i inspektore. Protiv dva lovca koja su to uradili je pokrenut disciplinski postupak i oni će biti sankcionirani. Dobili su zadatak da to danas uklone kako ne bi došlo do zagađenja rijeke", pojasnio je Bajrić.

Riječ je o iznutricama koje lovci, prema sklopljenom ugovru, preuzimaju od lokalnih mesnica, a potom ga odvoze u hranilišta za divljač. Otpad je, kako kaže prvi čovjek bugojanskih lovaca, biorazgradiv i nema kostiju, a ono što životinje ne pojedu sakupi se i zakopa u jamu.

"Proceduru je složena i tačno je propisano na koji način se provodi. Oni su to sve zaobišli i jednostavno istresli tu pored vode", dodaje Bajrić.

Proteklih mjeseci svjedočili smo sve češćem silasku divljači u naseljena mjesta, zbog nedostatka hrane i "siromašne" godine iza nas. Lovačka društva često su upozoravala posjetioce šumskih izletišta da ne ostavljaju ostatke hrane iza sebe upravo zbog divljači koja se potom na to navikava, a što bi moglo predstavljati opasnost prilikom kasnijih posjeta.

U BiH se godišnje proizvodi 40.000 tona animalnog otpada, koji se na nivou cijele države još uvijek ne tretira kao nusproizvod životinjskog porijekla. Propisi, urađeni po evropskim standardima, postoje, ali na papiru. U praksi je još uvijek na djelu primitivan način upravljanja ovom sirovinom, navodi Agroklub.

