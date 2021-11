Lovre: Ošamario sam ženu i polio je benzinom, nisam joj htio nauditi

BANJALUKA - Luka Lovre (40), optužen da je pokušao ubiti nevjenčanu suprugu Tijanu P. koju je polio benzinom i pokušao zapaliti, rekao je u banjalučkom Okružnom sudu da je nije želio povrijediti i da je to žena koju voli, ali da ju je ošamario i polio benzinom po leđima.

Svjedočenjem optuženog Lovre završeno je suđenje u ovom slučaju, nakon čega su održane i završne riječi, a izricanje presude zakazano je za petak.

Prema Lovrinim riječima, oni su se posvađali jer je Tijana P. tog dana igrala bingo tombolu te potrošila puno novca.

Kako je naveo, bio je iznerviran što se nije javljala na telefon i što mu nije vjerovala da je voli te priznao da je ženu polio po leđima benzinom, ali da ne zna zašto. Rekao je da mu je žena u svađi govorila kako je ne voli i da ga ona hrani.

"Ošamario sam je i polomio ključ jer me to iznerviralo. Bilo mi je teško zbog toga i pokušao sam se izviniti. Rekao sam joj: 'Hoćeš da dokažem da te volim' i otišao na balkon i posuo sebe benzinom te držao upaljač. Došla je za mnom da me spriječi. Polio sam je benzinom po leđima kada je odlazila, ne znam zašto", ispričao je optuženi.

Kako navodi, nije želio da zapali nevjenčanu suprugu i rekao joj je da ode u kupatilo da sa sebe opere benzin. Prema njegovim riječima, tuširala se 10 minuta, a sa sebe nije skidala haljinu.

"Skinuo sam majicu i hlače i oprao glavu. Pitao sam Tijanu je li vjeruje da je volim i šta misli kako bih planuo da se zapalim. Odgovorila je da zna, a ja sam rekao da ne zna", ispričao je Lovre.

Zatim ju je, kako kaže, pitao je li se oprala pa zapalio majicu u kupatilu da joj dokaže kako bi izgorio.

"Plamen je buknuo i brzo se smirio. Gasila je vodom iz tuša i samo širila benzin. Nogama sam ugasio vatru", ispričao je optuženi.

Kako je naveo, ranije je u svađi polupao sto u stanu, te šank i staklo u roštiljnici gdje je radila Tijana P.

Lovre je priznao da je u roštiljnicu gdje je radila nevjenčana supruga Tijana P. donosio pušku, ali "radi sreće kako bi dobili dijete".

Kako je pojasnio, on i njegova bivša supruga pokušavali su dobiti dijete, ali nije mogla da zatrudni pa joj je jednom dao tu pušku i rekao da ispali metak kako bi imali sreće, a ona je nakon 15 dana ostala u drugom stanju.

Pošto je mislio da to donosi sreću, kako kaže, donio je pušku koju je planirao dati i Tijani P. da ispali metak, jer su pokušavali dobiti dijete.

Lovre je rekao i da mu je teško zbog svega pa je u pritvoru šrafom pokušao da isiječe vene, a takođe i da je sebi pokušao razbiti glavu i nos.

Tužilac Borislav Čekić zatražio je da Lovru osude za pokušaj teškog ubistva na svirep način. S druge strane, advokat optuženog Aleksandar Jokić istakao je da tužilaštvo nije dokazalo svirepost niti namjeru optuženog da počini teško ubistvo te je zatražio oslobađanje.

Prema optužnici, Lovre je suprugu pokušao da ubije 12. juna u njihovom stanu u banjalučkom naselju Obilićevo.