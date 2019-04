Lukač: Pretpostavljamo da iza Krunićevog ubistva stoji neko drugi

BANJALUKA - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da je novac vjerovatno bio jedini motiv članova grupe poznatih banjalučkih kriminalaca da ubiju biznismena iz Banjaluke Slavišu Krunića, i da MUP pretpostavlja da iza ubistva stoji neko drugi ko je mogao da ima korist od smrti Krunića.

Lukač je istakao da u svakoj državi ima organizovanih kriminalnih grupa čija moć zavisi od toga koliko im je to neko dopustio.

On je istakao da u Srpskoj nema organizovanih grupa koje imaju moć da mogu da odluče da ubiju bilo koga kao što se desilo u Srbiji kada je ubijen i premijer.

"Takvih ili sličnih grupa nema u Srpskoj, ali ima pojedinaca ili manjih grupa, uglavnom razbojnika, odnosno ljudi koji žive od kriminala. Oni su spremni i na ovakva zlodjela, njihov motiv je vjerovatno samo novac i ništa drugo i mislim da je tako bilo i u ovom slučaju. Grupa poznatih banjalučkih kriminalaca, koji su i do sada činili najteža krivična djela i odležali u zatvorima dugogodišnje kazne, je uključena u brutalno ubistvo Krunića i njegovog pratioca", rekao je Lukač za RTRS.

Komentarišući navode Krunićevog oca da je naručeno ubistvo njegovog sina, Lukač je naglasio da o tome zbog istrage ne može da govori u ovom trenutku.

"Ali svi razmišljamo na takav način i kriminalna lica koja su izvršila brutalno ubistvo nisu imala direktni motiv da ubiju Krunića jer im on vjerovatno nije napravio nikakvu štetu, niti bio sa njima u kontaktu, a pitanje je da li su ga ikada i upoznali. Svima je jasno da se krug ne završava sa njima. Šta je njihov motiv osim novca jer oni od njegove smrti ne bi imali nikakvu korist. Pretpostavljamo da iza ovog stoji neko drugi ko je mogao da ima korist od smrti Krunića, ali vidjećemo šta će istraga pokazati", kaže Lukač.

Prema njegovim riječima, u javnosti su se pojavile insinuacije i povezivanje nekih lica koja bi mogla biti navodni naručioci ubistva.

"Ne možemo nikoga da optužimo bez materijalnih dokaza koji mogu biti vjerodostojni na sudu. Vidjećemo da li će i lica koja su izvršioci krivičnog djela odlučiti da govore kada se susretnu sa zatvorskim kaznama, a ovdje treba da budu maksimalne zatvorske kazne do 40 godina, te da kažu da li je neko naručio ubistvo i platio im da to urade. Vidjećemo i šta možemo da pokrijemo materijalnim dokazima i drugim saznanjima da bismo dokazali takve činjenice", istakao je Lukač.

On je podsjetio da je Ministarstvo unutrašnjih poslova odmah poslije dojave o ubistvu podiglo svu strukturu počevši od redovne policije, kriminalističkih inspektora, jedinica za podršku do Specijalne antiterorističke jedinice.

"Izvršili smo blokadu šireg i užeg područja i pokušali da uhvatimo moguće izvršioce. Čak je Benedi Đukanović koji se dovodi u vezu sa direktnim izvršenjem ubistva i za kojim je raspisana potraga zbog bjekstva legitimisan na području Dervente, ali u tom trenutku nismo znali da je on umiješan u ovo ubistvo. Međutim, to nam služi kao informacija da znamo pravac njegovog kretanja i gdje treba da usmjerimo naše dalje traganje za njim", rekao je Lukač.

On je istakao da nemaju informacije da je Đukanović prešao granicu BiH, podsjetivši da sarađuju sa policijom Srbije i drugim policijskim agencijama u okruženju.

"Računamo da će on biti uhapšen i procesuiran. Njega dovodimo u vezu sa direktnim izvršenjem ubistva zajedno sa Željkom Kovačevićem koji je ubijen prilikom napada i Emiliom Baldom koji je uhapšen i predat tužilaštvu. Imamo dovoljno saznanja i dokaza o njihovoj umješanosti u pripremu i izvršenju ubistva. Danas smo pronašli dvije puške koje su korištene prilikom ubistva i druge dokaze", naglasio je Lukač.

Ministar unutrašnjih poslova Srpske je rekao da zbog nastavka istrage ne može da govori o tome da li su lica koja su osumnjičena kao izvršioci imali još pomagača.

"Nastavićemo i narednih dana raditi na ovom slučaju da bi utvrdili sve činjenice i sva lica koja imaju bilo kakvu poveznicu sa izvršiocima ovog teškog zločina. Postoji mogućnost da ima još lica, ali vidjećemo šta će istraga pokazati", kaže Lukač.

On je istakao da je ubistvo Kovačevića olakšalo istragu i povezalo istražioce sa licima sa kojima je on imao kontakte.

"Bilo nam je mnogo lakše da dođemo do izvršilaca mada smo i opreativnim radom na terenu došli do saznanja da su se oni na tom području pojavljivali nekoliko dana prije ubistva vjerovatno pripremajući teren za izvršenje krivičnog djela", istakao je Lukač.

Govoreći o tome da je u javnost procurio zapisnik sa saslušanja Balde, koji je pokušao da sebi napravi alibi, Lukač je rekao da je pitanje za tužilaštvo kako je zapisnik došao u javnost.

"Svi koji imaju pristup tim podacima bi morali da ih zaštite dok se istraga vodi i da ne dozvole da nešto iscuri u javnost. Što se tiče pokušaja Balde da napravi sebi alibi od toga nema ništa, sve njegove izjave su pale u vodu i naši dokazi, snimci video nadzora i izjave svjedoka potvrđuju gdje se on nalazio u to vrijeme i govore sasvim suprotno od onoga što on kaže. On ne može da obori te materijalne dokaze", kaže Lukač.

Odgovarajući na pitanje da li je Krunić dobijao prijetnje i da li je to prijavio policiji, Lukal je naveo da iz kruga porodice i prijatelja dolaze informacije da je Kruniću prijećeno na različite načine.

"Mi nemamo zvaničnu prijavu o tome da je neko imao namjeru da ugrozi njegov ili život njegove porodice. Mislim da ni on nije u potpunosti ozbiljno shvatio prijetnje. On je imao blindirano auto na raspolaganju i šteta je što ga nije koristio. Da je bio siguran da neko može da ga ubije siguran sam da bi ga koristio", istakao je Lukač.

Komentarišući pokušaj politizacije ubistva Krunića u čemu prednjačči ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Dragan Mektić, Lukač je rekao da Mektić dočekuje tuđu nesreću da je okrene u svoju politilku korist i da okrivi vlast za ubistva bez ikakvog razloga, argumenta i dokaza.

"Ali njemu je godinama svojstveno da optužuje ljude bez dokaza i zato ima desetine krivičnih prijava. Kada ode sa mjesta ministra do penzije će se baviti krivičnim prijavama i hodati po sudovima. Neka je na čast političkim lešinarima koji na tuđim nesrećama hoće da prave političku karijeru i ruše vlast jer to nisu uspjeli da urade na izborima", poručio je Lukač.

On je rekao da ubistvo Krunića i njegovog pratioca nije ni na koji način povezano sa ubistvom policajca Slađenka Tubina u LJubiji kod Prijedora, iako se to dogodilo u kratkom vremenskom periodu.

"Dva ubistva u kratkom periodu izazivaju uznemirenost, ali ne mogu da kažem da je narušena bezbjednost jer se to mora posmatrati u širem kontekstu i u cijeloj Srpskoj. Dobrim radom policije smo uspjeli da ovo brzo rješimo i sasvim je drugačija percepcija ljudi kada vide ko su izvršioci nekog krivičnog djela", istakao je Lukač.

Prema njegovim riječima mnogo je onih koji su spremni da upotrijebe oružje, a najgore je da su spremni da ga upotrijebe protiv nevinih ljudi koji im nisu napravili nikakvu štetu, sa kojima nikad nisu bili u sukobu, pa čak ih nikada nisu ni vidjeli.

"Među tim licima su i psihijatrijski slučajevi poput Marka Šabića koji je ubio našeg policajca i zato zdravstvene ustanove i kompletno društvo moraju da prijave ljude koji imaju poremećaj ličnosti i oni moraju da budu držani pod kontrolom. Pitanje je da li su zakoni u potpunosti definisali na koji način te ljude možemo spriječiti da naprave zločine i da li su adekvatno liječeni. To je pitanje za druge institucije i ja na to ne mogu dati odgovor", kaže Lukač.

On je rekao da policija privodi lica ako su napravila incidente, a ako se radi o psihički poremećenim licima mora da ih preda nadležnim ustanovama čiji je posao da ih liječe.