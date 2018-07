Lukač: U slučaju 'Dragičević' slijede dodatna vještačenja, posebno društvenih mreža

BANJALUKA - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da je potrebno izvršiti dodatna vještačenja i provjere u okviru istrage u slučaju smrti Davida Dragičevića, posebno društvenih mreža da bi se obradile određene prepiske kako bi Tužilaštvo u saradnji sa policijom moglo da završi posao.

"Nadam se da ćemo nakon toga imati nove činjenice o kojima će se moći pričati i koje će dovesti do istine, što sve vrijeme govorim - jedna je istina i bez te istine neće biti ni pravde", rekao je Lukač za "RTRS".

Prema njegovim riječima, Tužilaštvo je napokon donijelo naredbu o pokretanju istrage s ciljem da se izvrše određena vještačenja i provjere, naročito što se tiče Instagrama i Facebooka, da li je pokojni David imao prepisku sa nekim licima koja eventualno do sada nisu obrađena u istrazi da bi se na taj način dokazalo šta se stvarno desilo.

"Trebalo bi da dobijemo naredbu Suda, jer Instagram i Facebook neće da daju podatke bez toga. Mislim da je naredba o istrazi dobrim razlogom zbog toga donesena", rekao je Lukač.

On smatra da je Tužilaštvo moglo mnogo ranije da izda naredbu o istrazi jer je, dok je sve bilo svježije prije par mjeseci, možda se mnogo više činjenica moglo utvrditi nego u ovom trenutku.

"Nadam se da ćemo doći do istine. Tužilaštvo zna mnogo više u ovom trenutku nego ja jer nisam uključen u direktnu istragu. Tužilaštvo je nakon podnošenja izvještaja MUP-a preuzelo slučaj u potpunosti", kaže Lukač.

On je podsjetio da je još na prvoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske rekao da je istragom utvrđeno potpuno kretanje Davida Dragičevića u gradu kobne noći.

"Saslušano je više od 100 svjedoka koji su ga vidjeli i bili s njim u kontaktu na ulici, u kafani, koji su mogli potvrditi njegovo kretanje, što su potvrdile i kamere. Do tog trenutka na Crkveni gdje on dolazi sve smo pokrili, što je potvrđeno i u naredbi o istrazi", kaže Lukač.

PROČITAJTE JOŠ - Lepir: Utvrdili smo da Dragičević nije otet i silovan

On je ukazao na laži i konstrukcije raznih blogera u vezi sa tim koje se, nažalost, pričaju na Trgu Krajine u Banjaluci svako veče, a što apsolutno nije istina.

"Nije David Dragičević otet, nije nigdje pretučen šipkama i palicama, maltretiran, držan negdje danima, silovan i na kraju zadavljen i bačen u Crkvenu. Istraga je dokazala da se to nije desilo", naglasio je Lukač.

On je naveo da oba obdukciona nalaza, i Željka Karana i Ivice Milosavljevića dokazuju lakše tjelesne povrede.

"Tim stručnjaka iz Zagreba takođe je rekao da je riječ o lakšim tjelesnim povredama koje nisu mogle dovesti do smrtne posljedice", kaže Lukač.

On podsjeća da su dvije kamere snimile Davidov dolazak prema kući i odlazak do Crkvene, o čemu je, takođe, govorio na sjednici Narodne skupštine.

"Sve što se desilo, tu se desilo. Da li su ga tu dočekala neka lica sa kojima je došao u sukob, da li ga je neko gurnuo u Crkvenu, što jeste ubistvo u tom slučaju. To je nešto što ne možemo još uvijek da riješimo u potpunosti, ali rješavamo. Tužilaštvo radi na tome i intenzivno je radilo sve vrijeme", istakao je Lukač.

On podsjeća da od početka nadležni tužilac i Tužilaštvo vode istragu i da je glavni banjalučki okružni tužilac Želimir Lepir govorio da na slučaju radi cijeli tim tužilaca Okružnog tužilaštva, pod nadzorom Republičkog tužilaštva.

Odgovarajući na pitanje da li će neko snositi sankcije za eventualne propuste, on je rekao da kad nešto prođe onda obično svi znaju šta je i kako trebalo raditi.

Prema njegovim riječima, Tužilaštvo je radilo sve u skladu sa zakonom, davalo naloge Ministarstvu unutrašnjih poslova po kojima je ono postupalo.

"Sa druge strane je porodica kojoj je stalo da se dođe do istine. Mislim da su i oni podlegli nekoj vrsti pritisaka ljudi iz njihovog okruženja. Iz raznih pobuda su se okupili ljudi koji pokušavaju, jedni da bi politički iskoristili tu nesreću, da profitiraju na tome. Mislim da nije izborna godina da se oni ne bi uključivali u to i vodili na neki način politički proces od kojeg očekuju da će imati neku političku korist na izborima. Sa druge strane, mislim da porodica mora da se vrati u institucije, da se vrati u tužilaštvo i policiju, da će tu dobiti sve informacije koje postoje. To je jedini način da dođu do istine. Tu istinu ne mogu im donijeti neki ljudi koji im sa strane doturaju razne informacije koje su apsolutno netačne", rekao je Lukač.

Prema njegovim riječima, naredbom koju je Tužilaštvo donijelo pokazalo se da su mnoge stvari koje su iznošene na skupovima grupe "Pravda za Davida" apsolutno netačne.

"One nisu i ne mogu ni na koji način biti dokazane zato što nisu istinite. Sve što se desilo desilo se tu na obali Crkvene i moramo da se usmjerimo upravo na taj momenat da pokušamo da dođemo do toga šta se tu desilo i na koji način", naveo je Lukač.

Kada je riječ o protestnom skupu najavljenom za subotu, 7. jula, U Banjaluci, on je naveo da će biti angažvan dovoljan broj policajaca da bi okupljanje proteklo mirno i dostojanstveno i da bi bilo spriječeno da ga neko iskoristi za svoje ciljeve.

"Policija je u kontaktu sa Davorom Dragičevićem, koji kao organizator ima obavezu da obezbijedi redarsku službu i sve što je potrebno da bi skup bio održan na dostojanstven i miran način. On je obećao da će to tako da bude i ja ne sumnjam u to. Nema razloga da neko zloupotrijebi jedan takav skup da bi napravio nemire, narušio javni red i mir u Banjaluci ili učni bilo šta što bi moglo eventualno da ugrozi nečije živote da dođe do nekih nasilnih akcija koje policija ne može da dozvoli", rekao je on.