MUP RS: Bićemo prinuđeni da podnesemo krivičnu prijavu protiv Davora Dragičevića

BANJALUKA – Ministarstvo unutrašnjih poslova RS saopštilo je danas da će biti prinuđeno da podnese krivične prijave protiv Davora Dragičevića i određenih ljudi oko njega, zbog, kako je saopšteno, svakodnevnih prozivki i neutemeljenih optužbi na račun rukovodstva i pripadnika MUP-a RS.

“Na ovaj način navedeni će morati svoje tvrdnje potkrijepiti materijalnim dokazima u postupku pred nadležnim sudom ili će u suprotnom snositi krivičnu odgovornost i sankcije u skladu sa zakonom”, saopšteno je iz MUP-a RS.

Iz MUP-a su podsjetili da je ovo Ministarstvo ispunilo sve zahtjeve Davora Dragičevića, a u okviru istrage u vezi sa tragičnom smrti njegovog sina Davida Dragičevića.

Naveli su da je u ovom slučaju napravljen presedan, te je on kao oštećena stranka, uključen u istragu, što do sada nikada nije urađeno. To je urađeno u cilju da bi Dragičević imao kompletan uvid u predmet i sve činjenice koje su do sada utvrđene u istrazi nadležnog tužilaštva i policije.

“Međutim, isti i dalje pokušava da kriminalizuje institucije neutemeljeno kvalifikujući slučaj kao krivično djelo ubistvo, te optužujući iste za saučesništvo. Davor Dragičević je očito usmjeravan i vođen od strane ljudi kojima je već duži vremenski period cilj podrivanje i rušenje ovog Ministarstva i drugih republičkih institucija, a sve opet radi ostvarenja političkih ciljeva i planova ljudi koji na morbidan način koriste tragičnu smrt pokojnog Davida Dragičevića”, stoji u saopštenju MUP-a.

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS je ovom prilikom još jednom izrazilo žalost za ovu tragediju te su podsjetili da se preduzimaju sve mjere i radnje s ciljem rasvjetljavanja ovog slučaja.