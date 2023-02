MUP RS istražuje hodžu koji je Srpsku nazvao "genocidnom tvorevinom"

BANJALUKA - Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) otvorilo je istragu nakon što je na internetu objavljen video-snimak na kojem je prikazan Muhamer Štulanović, profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, teolog i hodža, a koji je Srpsku nazvao "genocidnom tvorevinom".

Saznaju to nezvanično "Nezavisne novine" od izvora bliskih istrazi, a kako nam je zvanično potvrđeno, Republičko javno tužilaštvo očekuje od MUP-a da izvrši provjere.

"Ovdje u džamiji, braćo, a to je surova realnost i mnogih pojedinaca po našim džamijama i džematima, i sa nama sjedi neko ko je pojedinačno baš zbog te genocidne tvorevine koja se okotila i zaživjela tog 9. januara, u vidu genocidne tvorevine 'er es', dana kojeg oni slave, ostao bez 17 članova najbliže rodbine. Koji se, pazite to, nisu izgubili, kako se to zamumuljeno govori i predstavlja, nego su svi pobijeni i poklani samo iz razloga što nisu bili Srbi", izjavio je Štulanović, te izazvao oštre kritike u Srpskoj.

U Krivičnom zakoniku Republike Srpske se ovdje, nedvosmisleno, radi o krivičnom djelu povreda ugleda Republike Srpske i njenih naroda (član 280a), a ko to učini, zaprijećen mu je zatvor.

"Ko javno izloži poruzi, preziru ili grubom omalovažavanju Republiku Srpsku, njenu zastavu, grb, amblem ili himnu biće kažnjen zatvorom do tri godine. Ako je to izvršeno na način da se Republika Srpska označi kao agresorska ili genocidna tvorevina ili njeni narodi agresorskim ili genocidnim, učinilac će biti kažnjen kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina", navodi se u Krivičnom zakoniku Republike Srpske.

Iako je Štulanović šokantni govor održao na području FBiH, pravosuđe Srpske je dužno da reaguje, na šta ga obavezuje Krivični zakonik Republike Srpske, budući da je ovdje, kako smo naveli, riječ o članu 280a.

"Krivično zakonodavstvo Republike Srpske važi za svakog ko van njene teritorije izvrši krivično djelo iz čl. 278. do 305. ovog zakonika", nedvosmisleno kaže Krivični zakonik Republike Srpske.

Sudeći prema onome što su za "Nezavisne novine" rekli iz Republičkog javnog tužilaštva, na potezu je MUP Srpske.

"Republičko javno tužilaštvo očekuje od MUP-a Republike Srpske da utvrdi autentičnost snimka, izvrši sve provjere, te ukoliko utvrdi postojanje osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo, dostavi krivičnu prijavu", rečeno je za "Nezavisne novine" iz Republičkog javnog tužilaštva.

S druge strane, iz MUP-a Srpske su nam kazali da ne mogu komentarisati istražne radnje koje se preduzimaju po nalogu nadležnog tužilaštva.

Inače, u ovakvim situacijama Republičko javno tužilaštvo je dužno da reaguje, budući da ga načelo legaliteta i načelo oficijelnosti obevezuju da, čim sazna da je učinjeno krivično djelo, mora preduzeti krivično gonjenje, što znači da uopšte ne treba čekati krivičnu pijavu.

Izvori "Nezavisnih" ističu da u konkretnom slučaju posla ima i za Kantonalno tužilaštvo USK, budući da se ovdje radi o izazivanju nacionalne i vjerske mržnje, a to krivično djelo propisano je u Krivičnom zakonu FBiH.

"Ko javno izaziva ili raspaljuje narodnosnu, rasnu ili vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalima koji žive u Federaciji, biće kažnjen zatvorom od tri mjeseca do tri godine", navodi se u Krivičnom zakonu FBiH.

Međutim, iz Kantonalnog tužilaštva USK nije odgovoreno na naš upit do zaključenja ovog broja "Nezavisnih novina", a izjavu, uprkos pokušajima, nismo uspjeli dobiti ni od Štulanovića.

Podsjetimo, pod lupom Okružnog javnog tužilaštva je glavni imam Medžlisa IZ iz Kozarca Amir ef. Mahić, koji je Svetom Savi pripisao fašizam, a Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC) sektaštvo.

Njega je zbog toga nedavno ispitala policija, a osumnjičen je za javno izazivanje i podsticanje nasilja i mržnje. U Krivičnom zakoniku Srpske navodi se da je za ovo krivično djelo predviđena novčana ili zatvorska kazna.