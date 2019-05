MUP USK otvorio istragu: Fotografije nastavnika izazvale skandal

​VELIKA KLADUŠA - Ministarstvo unutrašnjih poslova Unskosanskog kantona, po nalogu Tužilaštva USK, vodi istragu protiv E.M., nastavnika u Prvoj osnovnoj školi u Velikoj Kladuši, a njega pojedini roditelji optužuju da je učenicima preko društvenih mreža slao fotografije svoga nagog tijela.

U policiji kažu kako ih je o cijelom slučaju upoznao jedan roditelj, te da će rezultati istrage pokazati da li u cijelom slučaju ima elemenata krivičnog djela.

Direktorica pomenute škole Zehida BihoracOdobašić kaže kako je uprava škole upoznata o ovom događaju i da su o tome informisali Ministarstvo obrazovanja USK i ostale nadležne institucije, te da očekuju pravovremenu i efikasnu reakciju.

Prema njenim riječima, za školu je najvažnije da se očuva dignitet obrazovnog procesa te zaštite prava i interesi učenika ukoliko su ugroženi.

Nezvanično se saznaje kako je do cijelog slučaja došlo tako što je nekoliko učenika poslalo trojici nastavnika te škole s lažnog profila eksplicitne fotografije, te su od njih tražili da i oni pošalju vlastite fotografije s takvim sadržajem. I dok su preostala dvojica nastavnika ignorisala ove zahtjeve, E.M. je poslao svoje nage fotografije na pomenuti profil. Nakon što su one objelodanjene, E.M. se branio time kako je mislio da je u pitanju odrasla ženska osoba i kako on ima pravo svoje fotografije slati kome hoće.

O ovome slučaju u ponedjeljak će se izjasniti i Ministarstvo obrazovanja USK, te izdati instrukcije kako dalje postupati u ovome slučaju.