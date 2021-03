MUP: Uhapšen osumnjičeni za ubistvo kod Novog Pazara

NOVI PAZAR - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru uhapsili su D. L. (26) iz Novog Pazara, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo, saopštio je danas novopazarski MUP.

Sumnja se da je on danas, u selu Lopužnje kod Novog Pazara, zadao ubode nožem u predelu stomaka muškarcu (48), od kojih je on na putu do bolnice preminuo.

Osumnjičeni je oštrim predmetom zadao ubod i jednom mladiću (21).

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu.

Kako je ranije javio novopazarski portal Indeksonlajn, do nesreće je došlo nakon svađe na zadušnicama, kada je muškarac nožem izbo rođaka i njegovog sina.

Prema saznanjima portala, pretpostavlja se da je u pitanju svađa oko porodičnog imanja, a da su akteri bili u alkoholisanom stanju.