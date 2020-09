Mačak optužen da je premlatio dvojicu

PRIJEDOR, KOSTAJNICA - Potvrđena je optužnica protiv dvadesetdvogodišnjeg Dejana Mačka iz Kostajnice, koja ga tereti da je prošle godine premlatio dvojicu muškaraca.

U optužnici Okružnog javnog tužilaštva Prijedor, koju je potvrdio Osnovni sud u Novom Gradu, navodi se da je povrede tim muškarcima nanio 2. aprila, odnosno 31. jula.

"Zanimljivo je da se prvi slučaj za koji Mačka terete dogodio na datum njegovog rođenja. Naime, on je rođen 2. aprila 1998. godine", rekao je izvor "Nezavisnih novina".

Dakle, 2. aprila prošle godine, kako ga optužnica tereti, ovaj mladić je oko 23.30 ispred svoje kuće u Kostajnici napao A.B.

"Prvo ga je udario zatvorenim dlanom u čelo, iznad lijevog oka, a nakon toga mu je zatvorenim dlanom zadao još jedan udarac u lice, usljed čega je A.B. pao na tlo", ističe se u optužnici.

Međutim, sudeći po optužnici, Mačak se ni tada nije smirio.

"Zatim ga je još nekoliko puta nogom udario u stomak, a na taj način je A.B. zadobio povredu u vidu razderno-nagnječne rane lijeve polovine čela sa krvnim podlivanjem i otokom kapaka i vežnjače lijevog oka, te nagnječenje lica", ističe se u optužnici.

Sljedeći napad za koji Mačka terete odigrao se 31. jula prošle godine, u sitne sate.

"On je oko tri časa u Kostajnici prvo udario S.O. šakom u nos, usljed čega je S.O. pao na tlo, a potom dok je S.O. ležao na travi više puta ga udario nogama po glavi, ramenu i grudnom košu", navodi se u optužnici.

Na taj način S.O. je, dodaje se, zadobio nagnječenje nosa, više nagnječenja u regiji glave, nagnječenja u obje slabinske regije, nagnječenje desnog ramena, te nagnječenje na desnoj strani grudnog koša.

Mačak je, kako saznaju "Nezavisne novine", već osuđivan.

"Iza sebe ima nekoliko presuda koje se odnose na krađe i teške krađe", kazao je naš sagovornik.