Macan prijetio Plakaloviću: Mora se isjeći na komade, ja ću mu srce pojesti

SARAJEVO - U nastavku suđenja Savi Marinkoviću, Aleksandru Macanu i Marku Trifkoviću, optuženima za ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, svjedočio je policajac Miroslav Plakalović.

Svjedok je ispričao da je na istrazi ovog zločina radio od septembra 2019. do novembra 2021. godine, kada ga je Tužilaštvo KS iz bezbjednosnih razloga sklonilo.

Prema njegovim riječima, tokom analize "Sky" kripte došli su do komunikacije između Macana i Miloša Božovića.

"U komunikaciji Macan meni prijeti i govori: 'Ukrao sam 600 auta. Čuj Srbina, tako se zainatio. Mora se oteti, on mora nestati. Mora se isjeći na komade. Ja ću mu srce pojesti.' To kaže ovaj heroj Macan. Tada su me iz Tužilaštva sklonili s istrage", ispričao je Plakalović.

Macan se u sudnici izvinio svjedoku pravdajući se da je to rekao u afektu, bez namjere da mu naudi.

Takođe je svjedok ispričao da je sa Šehovićem i Vujinovićem radio pet godina.

Kako je rekao, mijenjao se sa Šehovićem, te dan kad su njegove kolege ubijene bio mu je najteži u životu.

"Imao sam osjećaj da sam ja treći u autu s njima. Rekao sam da ću ubice ganjati dok sam živ", rekao je Plakalović.

Kako je naveo, nakon zločina saznao je da su ubice pobjegle seat leonom te da su nosili uniforme slične zaštitarskim i nosili kačkete. Naveo je da je jedan on njih bio krupan i čudno je hodao.

Marinković je upitao da li pod "krupan" aludira na njega, na šta je svjedok odgovorio: "Mislim da si to ti".

Prema riječima svjedoka, pronašli su dva dobra traga: kriptu telefona i pokušaj vraćanja ukradenog vozila.

"Moj zadatak je bio da komuniciram s Europolom i stranim agencijama, od kojih sam zatražio Sky podatke. Dobili smo ogroman broj podataka, a među njima je bila i kripta između Aleksandra Nikolića i Macana. Macan mu govori: 'Samo da DNK prođe i pobjeda'. Tu se Macan također zahvaljuje Nikoliću na novcu koji mu je dao za bjekstvo", ispričao je Plakalović.

Kako je rekao, u tim komunikacijama su saznali da su oni istraživali policiju u isto vrijeme dok je policija istraživala njih.

Optužene terete da su 26. oktobra 2018. godine u naselju Alipašino polje oko 4.20, nakon što su ih policijski službenici zatekli u krađi vozila u Geteovoj ulici, ispalili najmanje 20 hitaca u Adisa Šehovića i Davora Vujinovića. Policajci su se nalazili u službenom automobilu. Šehović je od zadobijenih povreda odmah preminuo, dok je Davor Vujinović teško ranjen, ali je nekoliko sati nakon toga podlegao povredama.