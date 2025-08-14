Majka dječaka koji se otrovao na bazenu: Tresem se, moje dijete je srčani bolesnik

Majka četrnaestogodišnjeg dječaka Amanda Alibašić veoma je zabrinuta nakon što se njen sin otrovao na Olimpijskom bazenu Otoka danas poslijepodne.

Incident je izbio oko 17 sati, nakon što se dječak nagutao hemikalijama odnosno, kada su higijeničarke čistile prostor gdje su smještene svlačionice i toalet. Sredstvo za čišćenje je bilo veoma jako, a otežavajuća okolnost je da je dječak srčani bolesnik, što je definitivno moglo ugroziti njegovo zdravlje. Inače, ovo nije prvi incident koji se desio na ovom bazenu.

Kako je za portal "Avaza" kazala majka dječaka, njen sin redovno ide na treninge na ovaj bazen.

"Imao je redovan trening, gdje ide sedmično utorkom i četvrtkom. Majku sam pozivala da vidim da li je stigla sa njim na bazen. Međutim, ona me je pozvala i rekla: 'Samo nemoj molim te dramu da praviš, ja sam s Jasminom u bolnici“. Upitala sam je: 'Zašto u bolnici?', kazala mi je da je navodno još troje-četvero djece dobilo napade gušenja i da su hemikalije prskali na bazenu", potresno govori majka dječaka.

Dodala je da je njen sin počeo s treninzima na ovom bazenu s obzirom da ima srčane mane.

Nije prvi slučaj

"Ovo nije prvi incident. Već je bilo incidenata, znate i po snimanju. Ne znam da li su to propusti? Zna se kakva djeca dolaze. Ismail Barlov trenira s mojim Jasminom. Ipak djeca tu dolaze da ojačaju. Moraju ispitati tu djecu, da znaju koje će hemikalije koristiti na bazenima, da se skrene pažnja tim čistačicama ko već vodi brigu. Ima tu dosta propusta. Najlakše je pare uzimati", dodala je kazavši da s treninzima nije mogla stupiti u kontakt, jer se nisu javili na pozive.

Kaže da se i dalje trese i da je u šoku s obzirom na ovoj incident koji se desio. Istakla je kako njen sin ne podnosi niti mirise, niti dezodoranse.

"Možete misliti kako je to uticalo na njega. Druga djeca ne znam kako su", istakla je zabrinuta majka dječaka.

Poručila je nadležnima da se treba ispitati ovaj događaj, te čiji je ovo propust bio.

"Treba da se prati taj bazen. On je stalno na piku. Trenera ima i ljubaznih i neljubaznih, a jedino je Tarik Kurtanović najbolji trener. Moj ga Jasmin hvali", zaključila je Alibašić.

Podsjetimo, tri osobe su hospitalizovane u KCUS-u.

Pojedinci na društvenim mrežama su ogorčeni, pa su tako kritikovali direktora Olimpijskog bazena Otoka Avdiju Hasanovića (NiP), uz tvrdnje da je incident "još jedan dokaz kritično lošeg upravljanja Bazenom Otoka".