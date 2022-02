Majka optužena da je zapostavljala djecu, djevojčica se pokušala objesiti

BUGOJNO - Alisa O. iz Donjeg Vakufa optužena je da je grubo zanemarila troje maloljetne djece koja su bila sama dok je ona bila u kafani, a usljed zanemarivanja njena kćerka L.O. bila izložena seksualnim nasrtajima i pokušala se objesiti.

Protiv Alise O. Opšinski sud u Bugojnu potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona zbog krivičnog djela Zapuštanje ili zlostavljanje djeteta ili maloljetnika.

Optužena se tereti da je kao roditelj grubo zanemarila svoje funkcije zbrinjavanja ili odgoja djeteta ili maloljetnika koja su se odala drugim oblicima asocijalnog ponašanja ili delikvenciji.

"Tokom 2020. godine do momenta podnesenog izvještaja 3. decembra 2021.godine, u Donjem Vakufu, kao roditelj grubo je zanemarila svoje funkcije zbrinjavanja i odgoja maloljetne djece D.O., L.O. i L.E. U više navrata u tom periodu bila je odsutna iz kuće u kojoj je nastanjena boraveći u ugostiteljskom objektu u Donjem Vakufu i drugim ugostiteljskim objektima, konzumirajući alkoholna i druga pića. Za to vrijeme djeca su se bez pratnje roditelja u više navrata kretali po gradu i raznim lokalitetima na području općine Donji Vakuf", navodi se u optužnici.

Djeca su u više navrata boravila i kod njene majke V.O. kako ne bi bili sami.

"Usljed zanemarivanja, njena maloljetna kćerka L.O. bila je izložena seksualnim nasrtajima od strane punoljetne osobe zbog čega je podnesena prijava. Zatim je nakon tog događaja 13. februara 2021. godine njena kćerka L.O. na navedenoj adresi pokušala samoubistvo vješanjem te se potom liječila od psihičkih bolesti na psihijatrijskoj klinici KCUS u Sarajevu. Potom je 8. marta 2021. L.O. zaustavljena od strane policije u društvu sa punoljetnim licem kod kojeg je pronađena droga.", navodi se u optužnici. Kako se dodaje usljed takvog zanemarivanja i odgoja, djeca D.O. i L.O., koji pohađaju osnovnu školu u Donjem Vakufu u više navrata su izostajali iz škole i zanemarivali školske obaveze, što se odrazilo na školsko vladanje i učenje.