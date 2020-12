Majka tvrdi da su otac i njegova djevojka zlostavljali dijete, oni demantuju

Majka dvogodišnjeg djeteta iz BiH tvrdi da je ono preživjelo nasilje od strane oca i njegove djevojke koji žive u Austriji. Sa druge strane, otac i maćeha to demantuju, a dijete je oduzeto od obje porodice.

U razgovoru za "Klix" majka L.B. kaže da je pristala dati dijete ocu koji živi u Austriji, samo kako bi njegovo djetinjstvo bilo ljepše. Dogovorili su se i da će dijete viđati dva puta mjesečno, kao i svakog praznika. Sve je bilo u početku u redu, ali, kako tvrdi, poslije je izgubila kontakt s djetetom.

Sredinom ove godine Služba za socijalni rad u Austriji oduzela je dijete od oca A. O. i njegove djevojke E. Š. te je nakon brojnih napora L.B. uspjela da sazna gdje se nalazi njeno dijete.

"Dijete je živjelo sa mnom godinu dana, a on je rijetko kad dolazio da ga posjeti. Sredinom jula sam otišla s tortom do njegovog oca, kako bi iznenadila svoje dijete za rođendan, a on je rekao da se sa mnom ništa ne može organizovati da bi tad saznala da je dijete uzela Socijalna služba", priča L.B.

Dodaje da joj to nisu htjeli reći da je dijete preuzela Socijalna služba, a nakon kontakta sa Socijalnom službom rečeno joj je da su je pokušali kontaktirati, ali da je nisu mogli pronaći.

"Tada sam saznala gdje je moje dijete. Tražila sam da ga vidim. Nisu mi dali. Nisam ga nikako vidjela niti čula već šest mjeseci. Imali smo jedno suđenje, nakon toga sam dobila mejl kome pripada dijete. Na kraju je odlučeno da dijete neće pripadati ni meni, niti ocu već socijalnoj porodici", kaže ona.

Nakon ljekarskog pregleda dječaka su ustanovljene brojne povrede na vratu, leđima, nedostatak kose na glavi za koje majka tvrdi da je iščupana, a ne ošišana, kako je, tvrdi ona, njoj objasnio otac djeteta.

Na Facebook profilu djetetovog oca i njegove djevojke bio je objavljen status u kojem je opisano da su povrede nastale kod majke, a ne kod njih, te da joj je oduzeto starateljstvo jer, kako kažu, nije bila u stanju brinuti o djetetu, ali je nedugo nakon toga obrisan.