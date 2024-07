Malinić priznao tri razbojništva u Banjaluci, pa pušten da se brani sa slobode

BANJALUKA - Ranko Malinić (29) koji je uhapšen u akciji "Strip" zbog sumnje da je počinio tri razbojništva u kojima je ukrao skoro 19.000 maraka priznao je izvršenje krivičnih djela i nakon ispitivanja pred tužiocem pušten je da se brani sa slobode.

Kako su pojasnili iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, navodeći inicijale osumnjičenog, Policijska uprava Banjaluka, dostavila im je izvještaj kojim R.M. terete da je počinio krivično djelo razbojništvo.

Osumnjičeni je ispitan od strane postupajućeg tužioca, te je u prisustvu svog branioca priznao izvršenje krivičnih djela.

"S obzirom da nisu ispunjeni zakonski razlozi predviđeni u članu 197. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske za određivanjem mjere pritvora, nakon ispitivanja je pušten i u nastavku krivičnog postupka braniće se sa slobode", navode iz Tužilaštva.

Inače, on je uhapšen u akciji "Strip" zbog sumnje da je u tri razbojništva ukrao skoro 19.000 maraka.

On je nedavano u naselju Starčevica, uz prijetnju pištoljem od radnika marketa u Banjaluci ukrao novac.

Kako saznajemo, sve su to snimile i kamere a on je brzo umakao i po svemu sudeći, presvukao se. Ipak, ubrzo mu je policija ušla u trag te je lociran i uhapšen a osim za to razbojništvo terete ga i za još dva u prošlog godini.

Ispostavilo se da je u pitanju osoba koja je od ranije poznata po razbojništvu zbog čega je i osuđivan. Tada je pljačkao kadionice

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, terete ga da je u Banjaluci 6. oktobra i 10. novembra 2023. godine, te 26. juna 2024. godine uz prijetnju pištoljem od radnika tri marketa ukrao 18.849 KM.

Ističu da su na osnovu naredbe dežurnog sudije Okružnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka pretreseni stan i druge prostorije koje koristi R.M. te su pronađeni predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

"Takođe, na jednoj lokaciji na području Kotor Varoš pronađeni su i tokom uviđaja izuzeti odjevni predmeti i pištolj marke blow TR 17 koje je R.M. koristio tokom izvršenja krivičnih djela, a potom odbacio", navode iz PU Banjaluka.

Malinić je 2017. godine osuđen u banjalučkom Okružnom sudu na dvije i po godine zatvora jer je dva puta opljačkao istu sportsku kladionicu u banjalučkoj ulici Vojvode Momčila odakle je ukrao 3.970 KM.

Ove pljačke počinio prijeteći nožem.

