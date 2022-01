Maloljetni Dobojlija osumnjičen za falsifikovanje novca

DOBOJ - Dobojska krim-policija identifikovala je maloljetnika iz Doboja osumnjičenog da je falsifikovao novac (konvertibilne marke i evre) te da ga je prodavao na području Republike Srpske i Federacije BiH, saopšteno je iz Policijske uprave Doboj.

Kako nezvanično saznajemo, riječ je o petnaestogodišnjaku.

Kako se navodi, izvršen je pretres kuće koju koristi navedena osoba, prilikom kojeg je pronađena i oduzeta veća količina falsifikovanih novčanica (1.996 novčanica konvertibilnih maraka u vrijednosti od 193.700 i 1.041 novčanica evra u vrijednosti od 125.200), štampači, telefoni, laptop i priznanice kao i dokaz o uplatama novca.

"Navedeno lice je putem društvenih mreža objavljivalo oglase kako prodaje 'lažni novac' te je na taj način za sada sa neodređenim brojem lica stupao u kontakt i dogovarao prodaju", navodi se u saopštenju.

Iz policije navode da je u toku rad na dokumentovanju navedenog krivičnog djela te utvrđivanju identiteta i drugih lica koja su stavljala u opticaj falsifikovan novac.

"Falsifikovane novčanice konvertibilnih maraka su prepoznatljive po natpisu 'lažni novac' ispisan pisanim slovima koji se nalazi na prednjoj strani u donjem lijevom uglu novčanice na mjestu gdje bi trebalo da se nalazi potpis guvernera Centralne banke Bosne i Hergovine i natpisom 'samo za filmsku upotrebu replika kopija' gdje bi trebalo da piše 'Centralna banka Bosne i Hercegovine' koji se ispisuje u dva reda u latiničnom i ćiriličnom pismu i nalazi se na vrhu zadnje strane novčanice", pojašnjeno je.

Ustupljena fotografija

Falsifikovane novčanice evra su, kako se navodi, prepoznatljive po natpisu "lažni novac" ispisan pisanim slovima koji se nalazi na prednjoj strani u gonjem lijevom uglu novčanice na mjestu gdje bi trebalo da se nalazi potpis predsjednika Evropske centralne banke i natpis "Samo za filmske potrebe - replica not for use" na mjestu gdje bi trebalo da stoji skraćenica Evropske centralne banke na jezicima zemalja članica Evropske unije.

Ustupljena fotografija

Policijska uprava Doboj apeluje na građane da budu oprezni prilikom novčanih transakcija i da obrate pažnju na izgled novčanice, te ukoliko posumnjaju da se radi o falsifikovanom novcu da o tome odmah obavijeste najbližu policijsku stanicu.

"Takođe pozivamo sve građane koji su kupovali falsifikovani novac da isti odmah odnesu i predaju u najbližu policijsku stanicu jer će samo na taj način izbjeći krivičnu odgovornost. Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine je između ostalog predviđeno da je krivično djelo falsifikovanje novca počinio onaj ko zna da je lažan novac načinjen ili da je lažan novac stavljen u opticaj a to ne prijavi. Za ovaj oblik krivičnog djela predviđena je novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine", navodi se uz PU Doboj.

O svemu je obaviješten tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine koji se izjasnio da postoje obilježja krivičnog djela krivotvorenje novca.