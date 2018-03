Maloljetnik pijan pretukao majku

BIHAĆ - Pripadnici Policijske stanice u Bihaću priveli su 17-godišnjeg maloljetnika zbog toga što je fizički napao i povrijedio svoju 50-godišnju majku E.Š., nanijevši joj lakše tjelesne povrede.

Prema informacijama iz policije, maloljetnik je kasno sinoć došao u stan, u kojem živi njegova majka i tražio da mu otvori vrata.

S obzirom na to da ona to nije željela učiniti, H.S. je razbio staklo na ulaznim vratima zgrade u kojoj živi, a kada je majka nakon toga otvorila vrata stana, on ju je fizički napao.

Slučaj su policiji prijavile komšije, te je policijska patrola vrlo brzo stigla na lice mjesta.

Ustanovljeno je kako je maloljetnik prilikom napada bio pod snažnim uticajem alkohola, a saznajemo kako su majka i sin duže vrijeme u lošim odnosima.