Maloljetnika "gepekovali", tukli i uzeli mu 250 KM

​BIJELJINA - Okružni sud u Bijeljini potvrdio je optužnicu Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina protiv Bijeljinaca Safeta Beganovića Saje, Semira Karjaševića Seme i Muharema Ahmetovića Čarlija zbog razbojništva.

Oni su optuženi da su 24. decembra prošle godine u večernjim satima u Janji, kod Bijeljine, "gepekovali" A.H., pretukli ga i uzeli mu 250 KM.

Najprije je u kafiću "Romansa" Beganović prišao maloljetnom poznaniku A.H. dok je sjedio sa rođakom i bez povoda mu počeo prijetiti da će ga tući i mučiti, odvesti vozilom, što on nije shvatio ozbiljno jer su bili poznanici. Zatražio je od A.H. da mu da mobilni telefon, što je on i učinio i dao mu ajfon 7.

Kasnije su došli Semir Karjašević i Adin Memedović, sjeli su s njima i pili, a Beganović je sjedio uz A.H. unoseći mu se u lice i nastavio da mu prijeti. Kako se navodi u optužnici, Beganović je zatim naredio Karjaševiću da ode po kola. Dok je A.H. plaćao račun, Beganović ga je čekao, pratio do izlaza, a pred lokal je stigao sitroen za čijim volanom je bio Karjašević, dok je Ahmetović bio suvozač.

"Kada su izašli iz vozila, otvorili su gepek, a Beganović je povišenim tonom rekao A.H.: 'Ulazi unutra', pokazujući rukom u pravcu otvorenog gepeka. Kada je A.H. ušao, oni su zatvorili poklopac", stoji u optužnici. Nakon petnaestak minuta vožnje zaustavili su auto, te su mu Beganović i Ahmetović naredili da izađe, a zatim ga udarali šakama u glavu i lice, gurajući ga u gepek. Nakon toga su ga izbacili na blatnjavo tlo i nastavili tući rukama i nogama. Tortura je trajala oko pola sata, a A.H. je primijetio da se nalazi pored Drine. Beganović mu je zatražio sve pare koje ima, a kada mu je dao 50 maraka, nastavili su ga tući te ga opet ubacili u gepek i tu nastavili udarati.

"U jednom momentu Beganović je rekao: 'Ima li kakva testera da mu odsiječem nogu, ili da ga bacim u Drinu?'. A.H. je zadobio više povreda, a potom su zatvorili poklopac. Za to vrijeme Karjašević je sjedio u vozilu", stoji u optužnici.

Vratili su ga do pomenutog kafića, gdje mu je rečeno da ode do toaleta da se opere od blata i krvi. Naredili su mu da kaže da je pao niz stepenice. Beganović ga je izveo i naredio da ode na bankomat, digne 100 KM i da mu da, što je A.H. i učinio, a kada mu je dao pare i krenuo u kafić, Beganović mu je naredio da digne još 100, što je on i uradio. Potom ga je Beganović doveo do vozila, gdje su čekali Karjašević i Ahmetović, a onda su ga oko 00.30 odvezli do kuće njegove babe u Janji. Beganović mu je u vožnji vratio telefon i zaprijetio: "Ubiću te, kuću ću ti zapaliti ako kome kažeš! Pazi se i nemoj ništa da pričaš".