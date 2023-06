Maltežani osudili serijskog lopova iz BiH na 33 mjeseca zatvora

VALETA - Sud na Malti osudio je danas Darka Tadića (48), porijeklom iz BiH na 33 mjeseca zatvora zbog tri oružane pljačke, koje je izveo za manje od mjesec dana.

Tadić je tokom suđenja priznao sve što mu se stavlja na teret.

Kako prenose malteški mediji, on je u St. Pols Beju izveo seriju pljački, tokom kojih je bio naoružan, a sutkinja Elejn Rizo je rekla da je snimljen nadzornim kamerama te da se na svim snimicima vidi da je on izvršilac, što je zapravo i dovelo do uspješne identifikacije.

Policijski inspektori koji su vodili slučaj pljački, tvrde da je osuđeni izveo prilično nasilne pljačke, prijeteći i zatvarajući žrtve pljačke protivno njihovoj volji.

Naime, on je za četiri sedmice, od 29.maja pa do 19. juna opljačkao dva puta istu kladionicu, a u međuvremenu je opljačkao i jednu prehrambenu prodavnicu.

Pored zatvorske kazne, on je dobio i novčanu kaznu od 116 evra zbog nošenja noža u javnosti.