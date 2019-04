Marihuanom plaćao čistačicu, pa osuđen na tri godine zatvora

BANJALUKA - Goran Damjanić (54) zvani Zola, osuđen je u banjalučkom Okružnom sudu na tri godine i sedam mjeseci zatvora jer je prodavao marihuanu i s njom plaćao usluge čišćenja stana.

Presudi je prethodio sporazum o priznanju krivice koji je Damjanić zaključio sa Okružnim tužilaštvom u Banjaluci.

Damjanić je na osnovu tog sporazuma osuđen zbog šverca narkoticima i zbog omogućavanja drugima da uživaju drogu u njegovom stanu. Sud mu je u kaznu uračunao 30 dana koje je proveo u pritvoru nakon hapšenja.

Damjanić je, kako se navodi u presudi, od početka 2018. do 28. septembra te godine više od 100 puta prodao marihuanu većem broju lica, a među njima su bili i maloljetnici i djeca. Drogu je prodavao na području Banjaluke po cijenama od pet do 50 maraka, u zavisnosti od količine. Narkotike je prodavao uglavnom u svom stanu, te drugima osobama davao da uživaju marihuanu. U presudi se navodi da je pet do šest puta marihuanom platio H. Dž. za uslugu čišćenja stana. Osim toga, oko 50 puta prodao je marihuanu sedamnaestogodišnjaku po cijeni od 10 do 20 maraka, a njegovom vršnjaku šest puta je prodao drogu za iznose od po 10 maraka. Narkotike je prodavao i godinu dana mlađem maloljetniku.

Damjanić je uhapšen u policijskoj akciji “Lava” 28. septembra prošle godine kada je kod njega pronađeno 827 grama marihuane. Nakon hapšenja mu je pozlilo pa je umjesto u pritvoru završio u bolesničkoj postelji. Njemu je bilo veoma loše kada je trebalo da bude sproveden u Okružno tužilaštvo Banjaluka zbog čega ga je policija prevezla u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci. Nakon ispitivanja, proveo je mjesec u bolnici, gdje mu je ugrađen i stent zbog srčanih problema i infarkta koji je doživio.

