Marković: Pitajte Zeljkovića gdje je novac koji sam ostavljao u kesi

BANJALUKA – Vlasnik agencije "Travel for fan" Saša Marković ponovio je u banjalučkom Okružnom sudu da je optuženom u predmetu "Korona ugovori" bivšem direktoru Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske (IJZ RS) Branislavu Zeljkoviću nosio novac u kancelarije Ujedinjene Srpske i da ga je znao ostaviti u kesi na stolu kod sekretarice, a na pitanje odbrane gdje je završavao novac, rekao "To morate pitati Zeljkovića".

Marković, koji je takođe optužen u ovom predmetu, ranije je izjavio da je Zeljkoviću davao devet maraka mita za svako zaštitno odijelo koje nabavila njegova firma i da mu je dao ukupno 250.000 KM mita.

Osim Zeljkovića i Markovića u ovom slučaju optuženi su direktor firme "Prokontrol" Slavko Bojić, bivši direktor banjalučke firme "Sineks laboratorija" Sani Crljić i direktor firme "Promeding" Dragan Dubravac. Optužnica ih tereti da su u vrijeme pandemije virus korona počinili zloupotrebe pri nabavci medicinske i zaštitne opreme te oštetili budžet Srpske za više od 1,3 miliona KM.

Marković je ranije najavio da pregovara sa Republičkom tužilaštvom o priznanju krivice te se odlučio da svjedoči na sudu. Njegovo ispitivanje trajalo je ukupno sedam ročišta i oko 20 časova, što je rekord po saslušanju jednog svjedoka.

Ispitivali su ga tužilac, ali i odbrane optuženih unakrsno.Tokom današnjeg suđenja direktno ga je ispitala odbrana prvooptuženog Zeljkovića advokat Jadranka Ivanović čime je njegovo svjedočenje okončano, prenosi Glas Srpske.

Marković je tokom današnjeg svjedočenja istakao i da IJZ RS nikada sa njegovom agencijom nije raskinuo ugovor koji su imali.Potvrdio je da je protiv njega istragu vodilo Tužilaštvo BiH i Agencija za istrage i zaštitu (SIPA) i da je ispitivan u kancelariji kod njih.

Odbranu je interesovalo da li je kada je, kako on kaže Zeljkoviću nosio novac, znao za tu istragu, našto je svjedok rekao da jeste.

Advokata Ivanovićevu je zatim interesovalo da li se više plašio Tužilaštvo BiH i SIPA ili Zeljkovića.

"Žao mi je što sam to uradio i sramota me je, a ako Zeljkovića nije to je njegova stvar", odgovorio je Marković.

Diskreditacija

Zeljkovićeva odbrana pokušala je da diskredituje svjedoka ističući da on nije prijavio sudu kupovinu audija A8 vrijednog 100.000 KM, da ima stan i kuću i da nisu upisani u na koje ne plaća porez.

Takođe su naglasili da je on ispitivan pet puta i da se iz tih zapisnika vidi da je sumnjičen za brojna krivična djela koja je počinio osim sa Zeljkovićem i sa Dubravcem te sa bivšim direktorom bolnice "Sveti apostol Luka" Doboj Mladenom Gajićem koji je osuđen. Zeljkovićevog branioca interesovalo je da li se Marković sjeća izjava, da li je iznio odbranu te da li je dobio imunitet iza jedno od krivičnih djela.

Svjedok je više puta ponovio da se izjava ne sjeća, a da imunitet nije dobio. Ivanovićeva ga je zatim upitala zašto nije optužen u predmetu Gajić, što je izazvalo prigovor tužioca i predsjednik vijeća sudija

Dragan Uletilović odbio je to pitanje.

Tokom ispitivanja svjedoka "varničilo" je između odbrane i tužilaštva koje je prigovaralo na brojna pitanja, a sudija Uletilović je upozoravao i jednu i drugu stranu. Takođe je odbio nekoliko pitanja odbrane.

Odbranu je interesovalo i koliko novca je imao na štednom računu i da li je to bilo dovoljno da se ispuni zahtjev Suda BiH kojim mu je blokiran novac zbog sumnje da je zarađen nelegalno. Ivanovićeva ga je upitala da li je imao ušteđeno 60.000 KM, te pojasnila da je od njega oduzeto 80.000 KM, što kako tvrdi nije dovoljno da se ispuni rješenje Suda BiH o blokadi njegovih sredstava.

Istakla je da je Marković nakon blokade otvorio računi otvorio novi i tako onemogućio da se ispuni rješenje Suda BiH. Marković je pojasnio da mu nisu bili blokirani računi već da je Sud rezervisao određeni iznos, a naglasio je da njegova štednja nema veze sa ovim postupkom. Takođe je rekao da od njega nije oduzeto 80 već između 55 i 60.000 KM.

Fotografije

Zeljkovićeva odbrana je u cilju diskreditacije svjedoka Markovića sudu predočila nekoliko dokumenata među kojima i fotografije njega i direktora UKC Vlade Đajića, na kojima su kako je rekla advokat u Jadranka Ivanović, u jako bliskom odnosu i specifičnoj pozi.

Predočila je i nekoliko članaka sa portala "Infoveza" kojima kako kaže ukazuje na kriminalne radnje ovog svjedoka. Jedan od članaka je s naslovom "Turistička agencija Travel4Fan" organizovala proslavu Nove godine za UKC, a odnosi se na 2020. godinu.

Drugi članak u kome se spominje ovaj svjedok, a koji je predala advokat sudu, je pod naslovom "Protiv Markovića podnesena prijava za mobing, radnica završila na psihijatriji".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.