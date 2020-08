Maskiran uz prijetnju pištoljem opljačkao benzinsku pumpu

Nepoznato maskirano lice, uz prijetnju upotrebe pištolja, ukralo je novac iz benzinske pumpe u Ulici vojvode Radomira Putnika u Istočnom Novom Sarajevu.

Razbojništvo se dogodilo juče u 5.55 časova, nakon čega je počinilac pobjegao.

O svemu je upoznat dežurni tužilac Okružnog tužilaštava Istočno Sarajevo, uz čiju saglasnost policija preduzima operativne i istražne mjere i radnje s ciljem pronalaska izvršioca krivičnog djela razbojništvo, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Istog dana oko 2.15 časova policiji je prijavljeno da je u ugostiteljskom objektu u Ulici Nikole Tesle, opština Istočno Novo Sarajevo, došlo do verbalne rasprave, a potom do fizičkog sukoba između lica V.S. i NJ.P.

Policijski službenici na licu mjesta zatekli su lice koje je pokušavajući da spriječi sukob zadobilo tjelesne povrede od lica V.S, navodi se u saopštenju.

Policija je lišila slobode lica V.S. i NJ.P. i o svemu je obaviješten tužilac Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo, nakon čega će nadležnom tužilaštvu, protiv lica V.S biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu tjelesna povreda.