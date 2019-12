Masovna tuča ispred noćnog kluba u Prnjavoru, nije se znalo ko koga tuče

PRNJAVOR - U nezapamćenoj masovnoj tuči u centru Prnjavora, u prisustvu više desetina posmatrača, nije se znalo ko koga od 20-tak najratobornijih tuče, hvata za vrat, grize i grebe, a više osoba je povrijeđeno i uhapšeno.

Prava tragedija je, kao kažu očevici, izbjegnuta kada je jedan od izgrednika, srećom neuspješno, pokušao da se dočepa službenog pištolja policajca u intervenciji.

Nakon uviđaja, po nalogu dežurnog tužioca, policija saslušava svjedoke i sklapa kockice tuče kakva se odavno ne pamti u gradu podno Ljubića i Motajice. Policija se još nije oglasila o ovom događaju.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, uhapšena su četvorica mladića D. R. (22), A. S (19), J. S (27) i Z. V (34). U bolnici su završili G. D. iz Drenove i M. S. (25) iz Donjih Vijačana.

Mnogi drugi rane vidaju na kućnom tretmanu, piše Prnjavor.info.

Obračun se odigrao ispred poznatog noćnog kluba "Industry Bar". Jedan od njegovih suvlasnika, kaže da je, radi izuzimanja snimaka video nadzora, dobio poziv policije na okolnosti "dana 21.12. oko 1,30 ispred noćnog kluba narušavanja javnog reda i mira u većem obimu pri čemu je više ooba zadobilo tjelesne povrede i počinjena su dva krivična djela".

Do prvih čarki došlo je na vratima prepunog noćnog kluba, gdje su četvorici pripitih mladića prodavač i kontrolor karata zabranili ulaz.

"Prava je sreća da su spriječeni da upadnu u bar, jer, pitanje je šta bi se tu njima ili nekome drugom dogodilo". kaže on.

Haos na ulici, radnici završili u bolnici

Međutim, u napadu ispred bara pogotovo teško su prošli prodavač i kontrolor karata. G.D. je sem razbijene arkade zadobio i druge povrede glave i ruke, pa je završio u bolnici, prvo u Domu zdravlja u Prnjavoru, a potom u banjalučkom Univerzitetsko kliničkom centru RS. Slično je prošao i drugi radnik M.S.

Tuča je, prema kazivanju očevidaca, izmamila mnogobrojne goste ne samo iz noćnog kluba nego i iz kafića iz obližnjeg zantskog centra. Međutim, sve se pretrvorilo u nastavak masovne tuče pa je ubrzo došlo do zakrčenja saobraćaja i opšeteg meteža u Ulici dr Slavka Šuška, u centru nadomak kružnog toka na ulazu u grad. Na otvorenoj sceni, sa desetinama zaustavljenih automobila i ogromnom masom ljudi, nije se znalo ko na koga nasrće.

Prnjavorčanka koja je prošla "samo" sa ogrebotinama i izgubljenom minđušom kaže da je, u jednom trenutku, pomislila da neće izvući živu glavu.

"Neko me je u toj gužvi sapleo i, srećom, pala sam na djevojku koja je u ruci držala štiklu, kao i mladića koji se borio za dah. Borio se i za izgubljenu patiku. Odustao je tek kada ga je neko nogom ponovo udario u stomak. Šepajući na obje noge, odskakutao je u pravcu pekare “Cvijeta”, a za njim je zavrljačena cipela… Nečiji nokti su mi se zarili u oči. Neko me je, potom, povukao za kosu, ščepao za uvo pa sam ostala bez naušnice. Ni sama ne znam kako sam se izbavila do 'Troje'", rekla je ona.

Borba za pištolj

Grčevita borba se vodila oko službenog pištolja policajca.

"Dolaskom policijske patrole dvije osobe su bile na zemlji. Gornji D. R. je udarao po glavi G. D. Policajac M. M. ga je spriječio u daljem udaranju, na šta je D. R. reagovao hvatajući policajčev i pištolj i futrolu. Napadač je vukao gornji dio pištolja, a policajac donji dio futrole i pištolja. Potom je pukla kopča na opasaču. Tako im je oružje obojici ostalo u rukama. Neizvjesnost je prelomio drugi policajac S. K. sa više udaraca palice po D. R. Tada je i vezan. Potom su pristigle još dvije policijske patrole, pa su izgrednici privedeni u Policijsku stanicu", ispričali su očevici.

Spriječena tragedija

Vlasnik bara i ostali očevici kažu da ne smiju ni pretpostaviti šta bi se moglo dogoditi da je jedan od izgrednika uspio razoružati policajca.

Dežurni tužilac je otvorio istragu, koji je kao krivično djelo okvalifikovao pokušaj D. R. da otme službeni pištolj policajcu. Da bi se osujetio u toj namjeri, kako saznaje portal Prnjavor.info, nad njim su upotrebljena sredstva sile – "službena palica, fizička snaga i sredstva za vezivanje".

U policijskoj stanici uhapšeni je odbio alko test, uz dalje narušavanje javnog reda i mira i psovanje majke policajcima.