Masovna tuča u Srpcu, više povrijeđenih

SRBAC – U noći sa petka na subotu u Srpcu je došlo do tuče između više osoba, a trojica su zadobila teške tjelesne povrede i prevezena su u Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske.

Kako piše u saopštenju Policijske uprave Gradiška, pripadnici policije iz Srbca su uhapsili lica R.M. iz Prnjavora i M.M. iz Srpca, koja se sumnjiče da su počinila krivično djelo teška tjelesna povreda, dok su lica M.T. i V.V. iz Srpca lišena slobode jer se sumnjiče da su počinila krivično djelo učestvovanje u tuči.

"Naime, Policijskoj stanici Srbac je 20. maja oko 2.10 časova prijavljeno da je u ulici 11. novembar u opštini Srbac došlo do fizičkog obračuna između više lica. Postupajući po navedenoj prijavi, policijski službenici Policijske stanice Srbac, došli su do operativnih saznanja da je 20. maja oko 2.10 časova u ulici 11.Novembar, opština Srbac na parking prostoru došlo do fizičkog obračuna

između više lica, kojom prilikom su tri lica zadobila teške tjelesne poverde.Oštećeni su zbog zadobijenih povreda prevezeni u Opštu bolnicu Gradiška, a potom u Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske na dalje zbrinjavanje", naveli su iz policije.

Dodali su da je osvim okolnostima događaja obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji je naložio da se lica ispitaju na navedene okolnosti, te da se dostavi izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.