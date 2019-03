Mediha Salkičević iz BiH čeka presudu: Finansirala teroriste, zagovarala spaljivanje nevjernika

SENT LUIS - Mediha - Medi Salkičević (38) iz BiH, koja je ranije izjavljivala da svi nevjernici treba da budu spaljeni živi, čeka izricanje presude koje joj je američko pravosuđe zakazalo za 18. jun, nakon što je nedavno priznala da je finansirala borce Islamske države (IS).

Pošto je provela četiri godine u federalnom zatvoru, boreći se protiv optužbi za terorizam, ova majka četvoro djece iz zapadnog Šiler parka priznala je krivicu, odnosno da je bila dio grupe bh. imigranata u Ilinoisu, Njujorku i Mizuriju koji su kupili taktičnu opremu i slali je s novcem i drugim zalihama borcima IS.

Američki mediji podsjećaju da je Mediha jedna od šest optuženih povezanih sa Abdulahom Ramom Pazarom, takođe bh. imigrantom koji je živio u Sent Luisu prije nego što je otišao u Siriju 2013. godine da se priključi islamskim radikalistima.

On je, podsjetimo, Amerikanac porijeklom iz BiH koji je otišao da se bori za IS, gdje je potom ubijen. Sud je odbio tvrdnju Salkičevićeve da je pomagala borcu IS, Pazaru, "jer je on tvrdio da je zakonski zastupnik u sirijskom konfliktu". To je bio veliki gubitak za odbranu i vjerovatno je razlog za priznavanje krivice.

Salkičevićeva je uhapšena u Šiler parku u februaru 2015. godine, nakon čega je zatvorena u Sent Luisu, gdje je procesuirana. Imala je šansu za postizanje dogovora sa sudom i prije nekoliko godina, ali do nagodbe nije došlo. Sve do prošle nedjelje.

Tužioci su istakli da su Salkičevićeva i njeni saradnici koristili šifrovani jezik na društvenim mrežama u namjeri da podrže Pazara i druge teroriste povezane sa IS, uz slanje novca i zaliha.

Medihini advokati će vjerovatno tražiti da joj se, ako bude osuđena, u kaznu uračuna vrijeme provedeno u pritvoru, odnosno da odmah bude puštena na slobodu. Vlast, međutim, može tražiti dodatni pritvor, jer je ranije, kako se tvrdi, izjavljivala da svi nevjernici treba da budu spaljeni živi.

Ona je, podsjetimo, ranije pisala pismo sudiji Ketrin Peri da uzme u obzir, kako navodi, brutalnosti koje je sa svojom porodicom doživjela tokom ratnih sukoba u BiH tokom devedesetih godina prošlog vijeka.

Salkičevićeva je radila u kargo kompaniji na aerodromu "Chicago O'Hare" kada je odvedena u pritvor. Svih šestoro optuženih iz ovog predmeta su rođeni u BiH i sada žive u SAD.

Pored Salkičevićeva za podsticanje terorizma i pomaganje teroristima optuženi su i Ramiz Zijad Hodžić, njegova supruga Sedina Unkić-Hodžić, Armin Harčević, Nihad Rosić i Jasminka Ramić.

Banjalučanin optužen za ratovanje u Ukrajini

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Banjalučanina Gavrila Stevića (53) zbog protivzakonitog pridruživanja paravojnim formacijama na stranim ratištima u Ukrajini.

Terete ga da je tokom 2014. godine iz BiH otputovao u Beograd te sa Međunarodnog aerodroma "Nikola Tesla" za Moskvu, odakle je otišao na područje Ukrajine, u Rostov i područje Luganjska.

"Na tom području se kao dobrovoljac, sa drugim licima iz Srbije i BiH, protivzakonito pridružio i postao pripadnik paravojne formacije Odreda jedinice 'Jovan Šević', koja je djelovala protiv legitimnih snaga Ukrajine", navodi se u optužnici. Optuženi je, dodaje se, u okviru te jedinice zadužio oružje i uniformu te obavljao različite vojne aktivnosti do kraja septembra 2014. godine.