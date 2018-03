Meningokokna sepsa uzrok smrti djevojčice iz Bratunca

​TUZLA, BRATUNAC - Četrnaestogodišnja djevojčica iz Bratunca preminula je u četvrtak veče u Univerzitetskokliničkom centru Tuzla od posljedica meningokokne sepse.

Iz Službe za odnose sa javnošću UKCa Tuzla kratko su nam potvrdili da je preminula djevojčica S.N., rođena 2003. godine, koja je u bolnici bila hospitalizirana zbog meningokokne sepse.

"Djevojčica je preminula u 20.42", kažu iz ove zdravstvene ustanove.

Kako nezvanično saznajemo, u Kliniku za anesteziologiju i reanimatologiju djevojčica iz bratunačkog naselja Fakići bila je primljena u četvrtak u toku dana, te je preminula nakon nekoliko sati boravka u bolnici.

Djevojčica pohađala OŠ "Vuk Karadžić" u kojoj je nastava obustavljena

Preminula djevojčica je bila učenica osnovne škole.

Andrija Mladenović, direktor OŠ "Vuk Karadžić" u Bratuncu, rekao je za "Nezavisne" da je nakon smrti učenice nastava u ovoj školi obustavljena.

"Čim sam saznao za to, nakon drugog časa sam pustio djecu kući i rekao da se jave porodičnom ljekaru te da se prati situacija u slučaju da neko dobije temperaturu. Tada obavezno mora da se ide ljekaru. Kupljena su i dezinfekciona sredstva i dezinfikujemo cijelu školu", naglasio je Mladenović.

Prema njegovim riječima, škola u saradnji sa Domom zdravlja Bratunac prati situaciju, te ako ne bude više slučajeva, odnosno epidemije, nastava će biti nastavljena u ponedjeljak.

"Mi još nemamo pravu dijagnozu, to možemo dobiti jedino iz Tuzle kad se uradi autopsija, ali zbog sumnje da je riječ o meningitisu sva djeca koja su bila u direktnom kontaktu sa djevojčicom moraju biti podvrgnuta profilaktičkim mjerama, u smislu određene terapije. To smo uradili i sa njenom porodicom, danas to radimo s ostalim učenicima iz razreda, ali još jednom kažem, mjesta panici nema", izjavio je u petak za "UPS Media" Milijan Vujić, direktor Doma zdravlja Bratunac.

Nezvanično, djevojčica dolazi iz sedmočlane porodice kojoj je 2016. izgorjela kuća u stravičnom požaru, a kasnije su u humanitarnoj akciji dobili novi dom.