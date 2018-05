Migrant opljačkao bh. tužiteljku u centru Sarajeva

SARAJEVO - Gordana Bosiljčić, tužilac Tužilaštva BiH, tvrdi za "Nezavisne" da ju je u centru Sarajeva u subotu naveče opljačkao migrant iz neke od arapskih zemalja.

Kako je objasnila, pljačka se odigrala u radnji "Amko" u Titovoj ulici.

"Željela sam da kupim namirnice i u jednom trenutku sam osjetila da me čovjek koji me prethodno pratio od knjižare 'Svjetlost', gdje je sam stajao, ušao za mnom u prodavnicu, prišao iza leđa, otvorio rajsferšlus na ruksaku zavukao ruku i izvadio novčanik. Uhvatila sam ga za ruku u nadi da ću spriječiti krađu, ali on se takvom silinom istrgao iz mojih ruku i počeo da bježi", priča tužiteljka i dodaje da je bila sama lice u lice sa njim.

"Tamne je puti, oko 25-30 godina starosti, snažan, mršav, visok oko 185 centimetara, nosio je crni kačket, imao je tamne oči, a na sebi zelenkastu majicu", opisala je tužiteljka pljačkaša. Dodaje da je potrčala za lopovom, ali zbog povrede koljena nije uspjela da ga stigne. Iako su ljudi sjedili u okolnim kafićima i automobilima, za lopovom je jedino još potrčala samo prodavačica iz pomenute radnje. Nedugo zatim su se vratile u prodavnicu i pozvale policiju.

"Zajedno s policijom smo sav događaj vidjeli na video-nadzoru. Nakon toga sam otišla u policiju da dam izjavu. Nestao mi je novčanik sa dokumetima i sa 150 maraka u raznim apoenima", rekla je ona. Dodala je da je brzom intervencijom policije, njihovim i njenim iskustvom u struci pronađen novčanik sa dokumentima nakon sat vremena, ali bez novca. Kako kaže, njeno iskustvo ukazuje na to da se radi o profesionalnom kriminalcu jer je pljačku izveo vješto tokom dana u najprometnijoj ulici u gradu i prodavnici u centru grada.

"Nažalost, ova i ovakve njoj slične osobe nikada neće biti pronađene jer takve osobe kojima je ova zemlja bez njene volje pružila gostoprimstvo nigdje nisu registrovane, ne znate ko su, iz koje zemlje dolaze, koje su im namjere ovdje i mislim da će takve osobe predstavljati veliki problem ove države, grada i gradova i naših građana", smatra ona. Naglašava da njena kritika nije protiv ljudi koji bježe od rata i nesreće i pokušavaju pronaći spas, već protiv kriminalaca koji se kriju iza izbjeglica, kao i zbog dezorganizacije i nebrige države i hiljade državnih institucija i agencija. Tužiteljka je već nekoliko puta i prethodnih godina bila meta pljačkaša, pa su joj tako opljačkali kuću, stan i ukrali auto.